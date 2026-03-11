„Българско чедо“ оглася Пловдив в чест на женския баскетболен отбор (ВИДЕО)

На 14 март женският национален отбор по баскетбол излиза срещу Украйна, за да защити цветовете на българския флаг. До момичетата на Таня Гатева ще бъде певицата Галина Димитрова, която ще ги вдъхновява с музика и силни послания.

Разказваме ви за нея в Епизод 5 на "Баскетболни дневници", които може да гледате на VOYO.BG.

„Исках да направя песен за България, но не подозирах, че ще трябва да я създам за такъв кратък срок,“ разказва Галина пред bTV. „Отначало бях озадачена, защото съм водила много събития, но никога спортни.“

Спорт и изкуство

Селекционерът Таня Гатева и Галина се срещат преди няколко години и оттогава преплитат спорта и изкуството.

„Много си приличаме по дух, амбиция и това, че не се предаваме. Вършим няколко неща в различни посоки и сме от една порода. Това ни грабна още от първата ни среща,“ споделя Галина.

Песента

На 14 март в Пловдив Галина ще изпее химна на България и песента „Българско чедо“, специално създадена за мача.

„Трябваше да внеса нещо различно, грандиозно,“ казва тя. „Исках текстът да бъде послание към младите поколения: защо да обичат България, защо да бъдат обединени за родината. Като фолклорист включих елементи от нашите народни обичаи и традиции.“

Съвременен будител

Освен музикант, Галина е и директор на училище в село Свидня, което процъфтява под нейно ръководство.



„Аз съм човек на каузите. Не мога да живея без кауза. Това ми е горивото – емоционално и духовно зареждане, за да вървя напред,“ споделя тя.

Преди 20 години Галина създава песента „Защото съм жена“. „Българската жена е родена да бъде силна. Пада, но като феникс от пепелта се изправя и се преражда. Ще я изпея по време на мача, защото олицетворява нашите национални състезателки.“

Може да гледате останалите епизоди от "Баскетболни дневници" - ТУК.