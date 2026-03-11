bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Историята е пренаписана! Бам Адебайо избухна с 83 точки в НБА (ФАКТФАЙЛ)

Уилт Чембърлейн и Коби Брайънт вече имат компания

Reuters

Бам Адебайо отбеляза 83 точки снощи, втори най-добър резултат в историята на НБА, за да донесе победата на Маями Хийт със 150:129 над Вашингтон Уизардс.

Центърът на Маями вкара 31 точки през първата четвърт, 43 до полувремето и 62 до края на третата четвърт. Той завърши с 20 успешни от 43 стрелби от игра, 36 от 43 от линията за фаул и вкара 7 от 22 опита от тройката.

Снимка: Reuters

Светът на НБА стана свидетел на нещо нечувано! Уилт Чембърлейн и Коби Брайънт, досега единствените играчи с поне 80 точки в един мач, но вече имат компания.

20 години от нощта, която промени историята на НБА (ВИДЕО)

До този момент най-много Адебайо бе отбелязвал 41 точки. Тази сутрин обаче той показа, че всичко може да се промени за един мач - 20/43 стрелби от игра, 7/22 тройки и рекордните 36 реализирани наказателни удара от 43 опита – цифрите сами говорят за представянето му.

Рекорди

Адебайо е може би най-неочакваният член на "Клуб 70“ играчи, изпреварвайки много от най-големите имена на Лигата на извънземните.

Снимка: Reuters

* Дуайт Хауърд преди това държеше рекорда за най-много изпълнени наказателни удари в един мач с 39 опита, което той направи два пъти. Адебайо счупи рекорда му с четири опита.
* Елджин Бейлър, Деймиън Лилард, Донован Мичъл и Дейвид Робинсън са отбелязвали по 71 точки в една среща, докато Девин Букър, Джоел Ембид и Чембърлейн имат по 70.
* Чембърлейн бе вкарал 28 наказателни удара в нощта, в която отбеляза 100 точки през 1962 г. - единственото постижение, по-добро от това снощи.
* Адебайо изпревари и баскетболния си идол, Коби Брайънт, за втория най-резултатен мач в историята; най-добрият резултат в кариерата на Брайънт е 81 точки.

Снимка: Reuters

Бам подари на феновете незабравима вечер. Историята на НБА беше пренаписана във вторник – и името Адебайо ще остане завинаги в нея.

„Да, това беше безсрамно „заличаване със статистика“. И не, абсолютно никой не би трябвало да се интересува. Човек, чийто предишен рекорд в кариерата беше 41 точки, избухна в обикновена вторник вечер. И точно това е причината да обичаме и да продължаваме да се влюбваме в НБА“, пишат американските медии.

Една фланелка под тавана и едно разплакано дете (ВИДЕО)
Тагове:

вашингтон коментари нба фенове рекорд медии маями статистика точки хийт Бам Адебайо

