Световният №1 повежда България на атлетическия Мондиал

За първи път от 8 години страната ни е с повече от двама състезатели

България ще бъде представена от четирима състезатели на световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун (20-22 март).

В състава са Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Христо Илиев и Никола Караманолов.

Това е най-големият български отбор на шампионат на планетата в зала от 2018 година насам, когато страната ни участва с петима атлети. И още нещо - за първи път в историята България е с двама представители в спринта на 60 метра.

Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

Отборът

Божидар Саръбоюков - скок на дължина

Снимка: bgnes

Един от най-големите таланти в световната атлетика. Саръбоюков се състезава основно в скока на дължина, но има силни резултати и в скока на височина и тройния скок. През 2025 година той спечели европейската титла в зала на скок дължина, а през 2026 постави личен рекорд от 8.45 м, което го нарежда на първо място в световната ранглиста за сезона.

Александра Начева - троен скок

Снимка: Reuters

Специалистка в тройния скок, която се завръща след кошмарна фрактура на глезена. През 2018 година става световна шампионка за девойки до 20 години, а същата година печели и златен медал на Младежките олимпийски игри. В последните години е редовна участничка на европейски и световни първенства, като през 2024 година се нареди четвърта на европейското първенство в Рим.

Христо Илиев - 60 метра

Едно от новите имена в българския спринт. Роденият през 2005 година състезател държи националния рекорд на 60 метра – 6.51 секунди, поставен през 2026 година. Постижението е и европейски рекорд за младежи под 23 години. Илиев e балкански шампион на 60 м.

Никола Караманолов - 60 метра

Спринтьор от младото поколение на българската атлетика. Той е сред най-бързите българи в последните години, като миналото лято бяга финал на 100 метра на европейското първенство за младежи, а тази сведе рекорда си на 60 метра до 6.60 сек.

Първенството на планетата в полския град Торун е от 20 до 22 март.

