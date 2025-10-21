Манчестър Сити не допусна изненада при визитата си на Виляреал в третия кръг на Шампионската лига. "Гражданите" спечелиха с 2:0 на Естадио де ла Серамика с голове на Арлинг Холанд и Бернардо Силва.

Какво се случи?

Отборът, воден от Пеп Гуардиола, откри резултата в 17' чрез не кого да е, а Арлинг Холанд. Норвежката голова машина засече центриране на Рико Люис и добави още един гол на сметката си през този сезон.

Това е попадение в девети пореден мач за централния нападател - втората му най-дълга серия мачове с гол.

Пет минути преди края на първата част Бернардо Силва вкара за 2:0. Капитанът на "гражданите" засече с глава центриране на Савиньо, а вратарят на Виляреал дори не помръдна.

Снимка: Reuters

През второто полувреме положения не липсваха. И двата отбора пропуснаха няколко златни възможности да направят резултата по-изразителен, но така и ударите не попадаха в мрежата. Арлинг Холанд, Никола Пепе, Савиньо и Тани Олуасеи не намериха целта.

През по-голямата част от двубоя Манчестър Сити владееше инициативата, въпреки че Виляреал отправи повече удари. "Жълтата подводница" продължава без победа в Шампионската лига този сезон. Манчестър Сити пък намери място в първите осем, макар и временно.

В следващия кръг Сити ще приеме Борусия Дортмунд, докато Виляреал ще пътува до Кипър, за да играе срещу новака в Турнира на богатите - Пафос.

