НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 26 ноември, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер продължава петият кръг от основната фаза, а късните мачове са:

Арсенал - Байерн Мюнхен
Атлетико Мадрид - Интер
Пари Сен Жермен - Тотнъм
Олимпиакос - Реал Мадрид
Ливърпул - ПСВ Айндховен
Спортинг Лисабон - Брюж
Айнтрахт Франкфурт - Аталанта

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Снимка: uefa.com

Арсенал
срещу
Байерн Мюнхен
26.11.2025 22:00
