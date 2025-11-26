Най-великите футболни моменти

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Марката Betano е неразделна част от емоцията, която събира спортните фенове

От футуристичната Allianz Arena в Мюнхен до легендарния Estadio Monumental в Буенос Айрес; от националните първенства до най-престижните световни надпревари – „оранжевият отпечатък“ на Betano се усеща навсякъде.

Марката Betano собственост на Kaizen Gaming, се е превърнала в неразделна част от спорта. Компанията изгражда партньорства с водещи клубове, федерации и турнири, допринасяйки за развитието им както на местно, така и на международно ниво.

Партньорства с най-големите клубове в Германия, Аржентина, Бразилия – и по света

През последните месеци бяха подписани редица стратегически споразумения с футболни гиганти. През май компанията стана основен партньор на легендарния River Plate – едно от най-престижните имена в световния футбол. Това партньорство засили присъствието в Аржентина, където брандът вече е и титулярен спонсор на Torneo Betano.

Наскоро Betano подписа и тригодишно официално партньорство с гиганта на немския футбол, 34-кратния шампион на Германия и шесткратен шампион на Европа, ФК Байерн Мюнхен. Освен това, дебютира и в датския футбол като основен партньор на Brøndby IF.

В Бразилия Betano затвърди позицията си като водещ бранд в страната, с ключови партньорства като титулярното спонсорство на Brasileirão Betano (Висшата лига на бразилския футбол) и Copa Betano do Brasil ( Купата на Бразилия). Присъствието на марката се засили и чрез ново партньорство с Clube de Regatas do Flamengo, най-популярният клуб в Бразилия с над 45 милиона фенове. Това е най-голямото спонсорство в историята на бразилския футбол, обхващащо както мъжкия, така и женския отбор, както и олимпийските спортове на клуба – баскетбол и волейбол.

Betano е първият бранд за спортни залози, станал официален спонсор на международни първенства като UEFA EURO 2024™, FIFA World Cup Qatar 2022™ и CONMEBOL Copa América 2024™. Това лято донесе още една премиера в индустрията, тъй като марката стана и официален партньор на дебютното издание на FIFA Club World Cup 2025™ за Южна Америка и Европа.

Betano продължава да бъде водещ партньор на редица елитни европейски клубове. Наскоро беше обявено продължаване на партньорството със Sporting CP до 2029 г., а компанията остава и ключов партньор на FC Porto и SL Benfica. Брандът присъства и в Чехия и Румъния чрез партньорства със Sparta Praha и FCSB, както и като титулярен спонсор на Cupa României Betano, а в Англия е основен и партньор за предната част на тениските на Aston Villa FC.

Женският футбол – нов фокус с голям потенциал

Betano активно подкрепя и развитието на женския футбол. Освен че вече четири години е титулярен спонсор на Supercopa Feminina Betano в Бразилия, брандът подпомага и женския отбор на Flamengo. Марката е официален партньор на CONMEBOL Copa América Femenina 2025™ и на новата CONMEBOL Liga de Naciones Femenina™, квалификационен турнир за FIFA Women’s World Cup 2027™.

Силно присъствие на футболната сцена в Европа

Като част от своето тригодишно партньорство с УЕФА, Betano е официален глобален спонсор на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите до сезон 2026/2027 включително.

Тази година определено бе незабравима за всички фенове, които станаха свидетели на вълнуващи мачове и спиращи дъха моменти в двете най-престижни футболни първенства на Стария континент.

В чест на спонсорството, през сезон 2024/2025 бяха организира поредица от събития, които дадоха възможност на феновете да видят отблизо трофеите на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите, да се снимат с тях и да се срещнат с любимите си играчи и отбори.

В София трофеите бяха представени за първи път, като събитието на Betano предизвика истински фурор сред спортните фенове. Присъстващите видяха на живо футболната легенда Красимир Балъков и една от най-обичаните звезди на поп-фолка Галена. Специален гост беше посланикът на УЕФА и легендарен италиански футболист – Джанлуиджи Буфон, който се срещна с 3,500 български почитатели.

Събития по представянето на трофеите бяха организирани и в други европейски държави, като Португалия, Румъния и Германия, като събраха хиляди фенове, обединени от една обща страст – футбола.

астън вила футболни световно първенство стяуа порто фламенго байерн мюнхен джанлуиджи буфон бенфика велики ривър плейт спортинг лисабон спарта прага Галена моменти BETANO Kaizen Gaming

