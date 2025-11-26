"Вие сте избрани!“ – Пини Гершон със силни думи към националите

Мъжкият ни национален отбор получи силна подкрепа преди първия си мач от евроквалификациите срещу Армения. И не от кого и да е, а от легендата и директор "Развитие" към Българска федерация по баскетбол Пини Гершон.

В петък и събота (28 и 29 ноември), в Ботевград, Гершон събира най-талантливите български играчи до 18-годишна възраст на първи национален камп.

Най-чаканите думи

Един от най-великите треньори в история на баскетбола на Стария континент, който съвместно с Българска федерация баскетбол, започна нова програма за развитие при подрастващите и за изграждане на ново ядро български треньори, надъха Любомир Минчев и мъжкия национален отбор.

Снимка: Lap.bg

В четвъртък, 27 ноември в Ботевград, “лъвовете” откриват участието си в европейските квалификации срещу Армения - мач, който е и своеобразен дебют начело на отбора на Любомир Минчев. Може да го гледате пряко на VOYO.BG.

Армения е само първата крачка

“Пожелавам успех на мъжкия национален отбор на България! Срещу Армения обаче е само първата стъпка, която трябва всички заедно да направим по пътя на така чаканата и необходима промяна.

Снимка: Lap.bg

От цялото си сърце пожелавам успех и на Любомир Минчев! Това за него е огромно изпитание, но аз съм спокоен. Той носи в себе си всички качества да бъде човекът, от когото да тръгне промяната. Познавам го повече от 15 години и това, което никой не може да му отнеме, са неговите твърд характер, принципи и непоколебим дух. Силата на един отбор е в неговия колектив. В умението всеки един да стои зад другия. Успяват не най-талантливите, а тези, които оставят сърцата си на терена, а егото си в съблекалнята, които подават ръка на всеки, който в паднал, каквото и да им коства това.

Момчета, не забравяйте, че докато играете, в трибуните ще ви гледат дузина очи на деца, които някой ден мечтаят да са като вас! Вие решавате какъв пример да им дадете!

Успех, Любо!

Успех момчета! Слушайте селекционера си! Слушайте треньорите си! Те са тези, които искат повече от вас вие да успеете!

Ще бъда в залата в четвъртък вечер, ще играя всеки ход на терена мълчаливо заедно с вас и вярвам, че победата ще бъде за България! Победата обаче започва от вас. От това какво сте готови да жертвате. Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви и бъдете горди!

Вие сте избрани! Това е чест, за която малцина са достойни! Но това е и върховна отговорност!

Снимка: Lap.bg

За мен, вие сте победители!”, признателен е Пини Гершон.

Снимка: Lap.bg

