Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)

Полицията изпусна контрола

Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)

Скандал разтърси боливийския футбол! Четвъртфиналът за Купата на страната Реал Оруро - Блуминг (3:4) завърши с батални сцени и общо 17 червени картона.

Мелето започна веднага след края на двубоя на ст. Хесус Бермудес. Гостите празнуваха класирането си, когато играч на Реал се почувства провокиран от радостта им и потърси саморазправа. Треньорът на Блуминг Маурисио Сория и съотборници на замесените опитаха да потушат напрежението.

В друга част на терена обаче се стигна до втори сблъсък. Играчи си размениха юмруци и блъскания. Полицаите опитаха да разделят участниците, но в агресията се включиха и треньорските щабове.

В очакване на тежки наказания

Органите на реда прибегнаха до лютив спрей, което разпръсна схватката. Междувременно телевизионните камери уловиха как член на щаба на Блуминг бута на земята треньора на домакините.

Предварителният съдийски доклад потвърди за 17 изгонени. Очакват се тежки санкции за двата отбора на база на записите.

Санкционираните

Блуминг: Габриел Валверде, Ричет Гомес, Франко Посе, Сесар Ромеро, Ектор Суарес, Роберто Карлос Мелгар, Сесар Меначо, треньорът Маурисио Сория, лекарят Хенри Сеас и асистентът Хосе Луис Вака

Реал Оруро: Раул Гомес, Хулио Вила, Йерко Вайехос, Едуардо Алварес, треньорът Марсело Робледо и сътрудниците Иван Салинас и Рубен Покечоке

