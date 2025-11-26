Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

Играчите са професионалисти, прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг. Така новият треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо започна пресконференцията си преди домакинството на Селта в Лига Европа.

Време е за Лига Европа

"Орлите" ще опитат да прекъснат негативната серия в турнира в четвъртък: "Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата", добави норвежкият специалист.

"Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове, Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му.

Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка типично испански отбор – относно качествата на играчите, ротацията. Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. Винаги може да говорим и за структурата, в международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един.

Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят", каза още Хьогмо.

"Когато печелиш в поредни години толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Това, което виждам – защо клубът е толкова успешен, виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем", смята Хьогмо.

Лудогорец е в серия от три поредни загуби в Лига Европа.

