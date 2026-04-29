НА ЖИВО: Атлетико Мадрид - Арсенал (0:0)

30' - Опасен удар на Нони Мадуеке. Ударът на англичанина премина на сантиметри от страничния стълб.

29' - Пореден удар на Хулио Алварес, този път с глава. Аржентинецът не уцели вратата.

15' - "Артилеристите" отговориха на удара с мълниеносна контраатака, завършила с блокиран шут на Нони Мадуеке.

13' - Феноменална намеса на Давид Рая. Звездата на Атлетико Хулиан Алварес размина няколко футболиста на Арсенал, след което отправи силен удар от границата на наказателното поле, но Рая се намеси убедително.

6' - Първа опасна ситуация в мача. Пиеро Инкапие не уцели вратата от по-малко от 2 метра разстояние след страхотно центриране на Нони Мадуеке.

1' - Атлетико Мадрид даде началото на втория полуфинален сблъсък!

Стартови състави

Стартови състави

ПРЕВЮ

Вторият полуфинален сблъсък в Шампионската лига е тази вечер! В Мадрид ще бъде напечено, като Атлетико Мадрид посреща Арсенал. Надеждите на „артилетистите“ за куадрупъл угаснаха, но не и за дубъл, но на пътя им стоят „дюшекчиите“, които се борят, за да спасят сезона си.

Арсенал и Атлетико са отборите с най-много мачове в турнира без да са го печелили. Лондончани имат 223, испанците - 190.

„Топчиите“ може и да показаха признаци на умора напоследък, но с настъпването на месец май мечтата за дубъл във Висшата лига и Шампионската лига, остава жива. Победата с 1:0 над Нюкасъл дойде трудно и личеше, че батериите са на червено, но срещу Атлетико подобно отпускане не е опция.

Тимът на Микел Артета ще участва на втори пореден полуфинал - нещо, което клубът никога не е постигал. Миналата година „топчиите“ спрени точно на тази фаза от бъдещия шампион ПСЖ, така че апетитът сега е поне за още една крачка напред.

Арсенал е само на една победа от изравняване на най-дългата си серия без загуба (13) в турнира – в момента 12 мача с 10 победи и 2 равенства.

Диего Симеоне също има какво да доказва. Атлетико вече е преживявал достатъчно европейски разочарования под негово ръководство - два загубени финала от Реал Мадрид и още едно отпаднане на полуфинал.

Голямата фигура за Атлетико този сезон е Хулиан Алварес. С девет попадения той прави най-резултатната кампания на играч на клуба в Шампионската лига.

Двата отбора вече се срещнаха по-рано през сезона. Арсенал прегази Атлетико с 4:0 в Лондон. Това е една от най-тежките загуби на испанците в турнира.

Статистиката е леко в полза на английските тимове – те са продължили напред в 9 от 15 полуфинала срещу испански съперници, включително в 4 от последните 5.

Симеоне обаче знае как се печелят такива битки. Атлетико е продължил в 6 от последните си 7 полуфинала в Европа, като един от тях беше именно срещу Арсенал, но в Лига Европа през сезон 2017/18, когато дори печели трофея.

Атлетико Мадрид никога не е губил мач от елиминациите на Шампионската лига срещу английски отбор у дома – 6 мача, 3 победи и 3 равенства, при това срещу различни съперници.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал