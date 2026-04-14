bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

НА ЖИВО: Атлетико Мадрид - Барселона (0:0)

Следете с нас реваншa от четвъртфиналите на Шампионската лига

ПРЕВЮ

Атлетико Мадрид влиза с изненадваща преднина от 2:0 срещу Барселона в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига. “Дюшекчиите” гонят първи полуфинал от сезон 2016/17 насам.

Атлетико почти сигурно ще играе в Шампионската лига и догодина, което им позволява да се фокусират изцяло върху този сблъсък. Това даде резултат в първия мач на “Камп Ноу”, където те спечелиха с 2:0 въпреки че бяха аутсайдери.

Въпреки че това е единствената им победа в последните 5 мача (4 загуби), формата им в Европа е стабилна – 3 победи в последните 4 мача. У дома Атлетико са истинска крепост:

Само 1 загуба в Европа този сезон
Без поражение в елиминации у дома от 1996/97
100% успеваемост при продължаване след победа като гост в първия мач (22/22!)

Барселона, от своя страна, беше в серия от 11 мача с само една загуба (9 победи, 1 равен), но именно тя дойде в първия двубой. Това означава, че каталунците трябва да спечелят с минимум 2 гола, за да стигнат до продължения.

Добра новина за тях е победата с 4:1 над Еспаньол в Ла Лига. Тимът води с 9 точки пред Реал Мадрид, но сега целият фокус е върху Европа.

В преките сблъсъци Барселона има леко предимство с пет победи в последните седем мача, но в Шампионската лига Атлетико Мадрид се представя по-добре с три успеха от пет срещи.

На този стадион обаче Атлетико има само една победа в последните шест мача срещу каталунците. Статистиката подсказва за голове – в девет от последните десет мача на Атлетико в турнира са се разписвали и двата отбора, докато тимът е вкарал поне по два гола в пет от шестте си домакинства този сезон.

Барселона пък е допуснал попадение в 14 поредни мача в Шампионската лига, а шест от последните им седем гостувания са завършили с над 2.5 гола. Всичко това води до очакване за отворен и динамичен двубой, в който Барселона ще търси агресивно голове, а Атлетико ще разчита на здрава защита и опасни контраатаки, което създава предпоставки за зрелищен мач с попадения и напрежение до последната минута.

Атлетико Мадрид
срещу
Барселона
14.04.2026 22:00
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV