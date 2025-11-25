bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

НА ЖИВО: Челси - Барселона и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

НА ЖИВО: Челси - Барселона и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 25 ноември, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер започва петия кръг от основната фаза, а късните мачове са: 

Челси - Барселона
Манчестър Сити - Байер Леверкузен
Бодьо Глимт - Ювентус
Олимпик Марсилия - Нюкасъл
Борусия Дортмунд - Виляреал
Наполи - Карабах
Славия Прага - Атлетик Билбао

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

предаване шампионска лига шампионската лига пряко на живо champions tv комбинирано

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона
Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул

Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)
След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

Последни новини

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Отиде си голямо име в родния спорт

Отиде си голямо име в родния спорт
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV