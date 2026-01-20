bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Интер - Арсенал и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

НА ЖИВО: Интер - Арсенал и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 20 януари, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер започва седмият кръг от основната фаза, а късните двубои са:

Интер - Арсенал
Реал Мадрид - Монако
Спортинг Лисабон - ПСЖ
Тотнъм - Борусия Дортмунд
Виляреал - Аякс
Олимпиакос - Байер Леверкузен
Копенхаген - Наполи

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Снимка: uefa.com

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Интер
срещу
Арсенал
20.01.2026 22:00
