НА ЖИВО: Реал Мадрид - Байерн Мюнхен (0:2)

61' - Невероятен пропуст на Винисиус. След грешка на Упамекано, който не успя да върне топката към Нойер, бразилецът остана очи в очи с вратаря на гостите и се опита да го премине с дрибъл. За съжаление на феновете на Реал, ударът на Вини бе разочароващ

56' - Страхотен пробив на Олисе, който продължава да тормози Алваро Карерас на левия фланг. Силният му удар обаче бе париран от Лунин

47' - ГООООООООООООЛ! Само 21 секунди след подновяването на играта Хари Кейн удвои резултата за Байерн след прецизен удар извън наказателното поле

46' - Начало на втората част

Второ полувреме

Край на първото полувреме! Байерн води да Реал с 1:0 след гол на бившия играч на Ливърпул - Луис Диас!

41' - ГОООООООООООЛ! Байерн Мюнхен излиза напред в резултата. Луис Диас получи страхотен извеждащ пас от Олисе и сам срещу Лунин не сгреши

37' - Първи жълт картон в мача. Получава го Орелиен Чуамени за нарушение срещу Олисе. Това означава, че халфът на Реал ще пропусне реванша другата седмица

29' - При ответната атака Килиан Мбапе бе изведен отново сам срещу Нойер, но германският страж за пореден път доказа, защо е един от най-добрите под рамките на вратата

27' - Поредица от грешки в защитата на Реал Мадрид, но Серж Гнабри на два пъти не успя да се възползва и да открие резултата

18' - Мълниеносна контраатака на "лос бланкос", при която Винсиус реши да играе сам и стреля опасно, но Нойер спаси

16' - Реал отговори с опасна атака, при която Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря, но нападателят не успя да преодолее Мануел Нойер

9' - Първа сериозна ситуация за Байерн. Центриране в наказателното поле, при което Хари Кейн отклони към Упамекано на празна врата, но французинът не успя да уцели добре топката

6' - Свободен удар в близост до наказателното поле на Реал Мадрид. Ударът на Олисе обаче среща стената и излиза в корнер

1' - Начало на мача

Първо полувреме

Стартови състави

ПРЕВЮ

Това е едно от най-ожесточените съперничества в историята на Шампионската лига! Два отбора, които са оставили траен отпечатък в Турнира на богатите!

От едната страна е 15-кратният носител на трофея! А от другата - баварският гранд, който винаги е готов за даде всичко от себе си!

Историята на това съперничество датира от 1976 г., когато двата отбора се срещат на полуфиналите. Байерн Мюнхен отстранява Реал след 3:1 в общия резултат. Още оттогава започва да си личи, че това ще бъде едно от най-яростните съперничества в Европа.

Червените картони не са изключения от този сблъсък. В общо 28 срещи съдиите са изгонили 9 различни играчи.

Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, за 14 сблъсъка помежду си, са се срещали само веднъж в груповата фаза. - през сезон 1999/2000. В първия мач баварците побеждават с 4:2 на "Сантяго Бернабеу", а в реванша на "Алианц Арена" надделяват с 4:1.

По-късно през сезона двата тима спорят за място на финала, като Реал си отмъщава и отстранява германския шампион. На финала "Лос бланкос" се справят с Валенсия с 3:0 и грабват осмата си Шампионска лига.

Друг интересен факт, е че само в 4 случая, победителят от двубоя не печели Шампионската лига. Това са сезоните 1986/87 (Порто), 1987/88 (ПСВ), 2003/04 (Порто) и 2006/07 (Милан), като през 1987 г. Порто бие Байерн на финала с 2:1.

Най-пресният пример е от сезон 2023/24, когато на полуфиналите Реал отстранява Байерн и впоследствие печели "Ушатата" с победа с 2:0 над Борусия Дортмунд на финала.

Добри новини има в лагера на Байерн. Голмайстора на отбора Хари Кейн поднови тренировки и ще пътува за Мадрид. Англичанинът пропусна последните два мача както за баварците, така и за националния отбор.

В Реал Мадрид пък Винисиус потвърди, че ще поднови договора си: "Когато му дойде времето, ще преподпиша и ще остана тук за дълго време. Помнете, че Реал Мадрид е клубът на мечтите ми", сподели бразилецът, цитиран от известният журналист Фабрицио Романо.

Шест от основните играчи на "белия балет" обаче са застрашени да пропуснат реванша в Германия, ако си изкарат жълт картон. Това са Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Винисиус, Алваро Карерас, Орелиен Чуамени и Дийн Хаусен.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен