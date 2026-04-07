Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)

Това е едно от най-ожесточените съперничества в историята на Шампионската лига! Два отбора, които са оставили траен отпечатък в Турнира на богатите!
От едната страна е 15-кратният носител на трофея! А от другата - баварският гранд, който винаги е готов за даде всичко от себе си!
Историята на това съперничество датира от 1976 г., когато двата отбора се срещат на полуфиналите. Байерн Мюнхен отстранява Реал след 3:1 в общия резултат. Още оттогава започва да си личи, че това ще бъде едно от най-яростните съперничества в Европа.
Червените картони не са изключения от този сблъсък. В общо 28 срещи съдиите са изгонили 9 различни играчи.
Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, за 14 сблъсъка помежду си, са се срещали само веднъж в груповата фаза. - през сезон 1999/2000. В първия мач баварците побеждават с 4:2 на "Сантяго Бернабеу", а в реванша на "Алианц Арена" надделяват с 4:1.
По-късно през сезона двата тима спорят за място на финала, като Реал си отмъщава и отстранява германския шампион. На финала "Лос бланкос" се справят с Валенсия с 3:0 и грабват осмата си Шампионска лига.
Друг интересен факт, е че само в 4 случая, победителят от двубоя не печели Шампионската лига. Това са сезоните 1986/87 (Порто), 1987/88 (ПСВ), 2003/04 (Порто) и 2006/07 (Милан), като през 1987 г. Порто бие Байерн на финала с 2:1.
Най-пресният пример е от сезон 2023/24, когато на полуфиналите Реал отстранява Байерн и впоследствие печели "Ушатата" с победа с 2:0 над Борусия Дортмунд на финала.
Добри новини има в лагера на Байерн. Голмайстора на отбора Хари Кейн поднови тренировки и ще пътува за Мадрид. Англичанинът пропусна последните два мача както за баварците, така и за националния отбор.
В Реал Мадрид пък Винисиус потвърди, че ще поднови договора си: "Когато му дойде времето, ще преподпиша и ще остана тук за дълго време. Помнете, че Реал Мадрид е клубът на мечтите ми", сподели бразилецът, цитиран от известният журналист Фабрицио Романо.
Шест от основните играчи на "белия балет" обаче са застрашени да пропуснат реванша в Германия, ако си изкарат жълт картон. Това са Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Винисиус, Алваро Карерас, Орелиен Чуамени и Дийн Хаусен.
Ще успее ли Байерн Мюнхен да си изиграе правилно картите и да отстрани Реал Мадрид или "лос меренгес" няма да допуснат баварския гранд да ги спре по пътя към 16-и трофей от Шампионската лига?