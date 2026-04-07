Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)

Това е едно от най-ожесточените съперничества в историята на Шампионската лига! Два отбора, които са оставили траен отпечатък в Турнира на богатите!

От едната страна е 15-кратният носител на трофея! А от другата - баварският гранд, който винаги е готов за даде всичко от себе си!

Реал Мадрид срещу Байерн Мюнхен

Историята на това съперничество датира от 1976 г., когато двата отбора се срещат на полуфиналите. Байерн Мюнхен отстранява Реал след 3:1 в общия резултат. Още оттогава започва да си личи, че това ще бъде едно от най-яростните съперничества в Европа.

Червените картони не са изключения от този сблъсък. В общо 28 срещи съдиите са изгонили 9 различни играчи.

Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, за 14 сблъсъка помежду си, са се срещали само веднъж в груповата фаза. - през сезон 1999/2000. В първия мач баварците побеждават с 4:2 на "Сантяго Бернабеу", а в реванша на "Алианц Арена" надделяват с 4:1.

По-късно през сезона двата тима спорят за място на финала, като Реал си отмъщава и отстранява германския шампион. На финала "Лос бланкос" се справят с Валенсия с 3:0 и грабват осмата си Шампионска лига.

Друг интересен факт, е че само в 4 случая, победителят от двубоя не печели Шампионската лига. Това са сезоните 1986/87 (Порто), 1987/88 (ПСВ), 2003/04 (Порто) и 2006/07 (Милан), като през 1987 г. Порто бие Байерн на финала с 2:1.

Най-пресният пример е от сезон 2023/24, когато на полуфиналите Реал отстранява Байерн и впоследствие печели "Ушатата" с победа с 2:0 над Борусия Дортмунд на финала.

Преди двубоя

Добри новини има в лагера на Байерн. Голмайстора на отбора Хари Кейн поднови тренировки и ще пътува за Мадрид. Англичанинът пропусна последните два мача както за баварците, така и за националния отбор.

В Реал Мадрид пък Винисиус потвърди, че ще поднови договора си: "Когато му дойде времето, ще преподпиша и ще остана тук за дълго време. Помнете, че Реал Мадрид е клубът на мечтите ми", сподели бразилецът, цитиран от известният журналист Фабрицио Романо.

Шест от основните играчи на "белия балет" обаче са застрашени да пропуснат реванша в Германия, ако си изкарат жълт картон. Това са Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Винисиус, Алваро Карерас, Орелиен Чуамени и Дийн Хаусен.

Ще успее ли Байерн Мюнхен да си изиграе правилно картите и да отстрани Реал Мадрид или "лос меренгес" няма да допуснат баварския гранд да ги спре по пътя към 16-и трофей от Шампионската лига?

