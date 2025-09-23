Неймар се възмути след "Златната топка". Бразилският нападател остана недоволен, че съотборникът му в националния тим Рафиня завърши пети в 69-ото издание на анкетата на "Франс Футбол".

"Поставянето на Рафиня на пето място е твърде подло.", написа Неймар в коментарите под публикация на журналиста Едуардо Семблано в социалните мрежи.

През миналия сезон Рафиня записа 34 гола и 25 асистенции в 57 мача за Барселона, като помогна на "блаугранас" да спечелят требъл в Испания - титла, Купа на краля и Суперкупа.

Новият №1

"Златната топка" за 2025 г. отиде при Усман Дембеле от Пари Сен Жермен. Втори остана Ламин Ямал от Барселона, а Топ 3 оформи съотборникът на новия носител на наградата - Витиня. Четвърти е Мохамед Салах от Ливърпул, следван от Рафиня.

През миналия сезон Дембеле отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за ПСЖ във всички турнири. Той беше в основата на невероятния квинтупъл, постигнат от тима на Луис Енрике - титла, Купа и Суперкупа във Франция, Шампионска лига и Суперкупа на Европа.

Дембеле стана шестият французин, който триумфира с най-престижното индивидуално отличие, като преди него това направиха Раймон Копа (1958 г.), Мишел Платини (1983, 1984 и 1985 г.), Жан Пиер-Папен (1991 г.), Зинедин Зидан (1998 г.) и Карим Бензема (2022 г.).

