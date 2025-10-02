bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Неудържим Холанд не стигна на Сити в Княжеството

Късна дузпа удължи серията без загуба на Монако

Reuters

Арлинг Холанд беше неудържим, но този път недостатъчен за Манчестър Сити! "Гражданите" направиха 2:2 при визитата си на Монако в мач от втория кръг на Шампионска лига.

Холанд даде аванс на своите на два пъти, обаче Монако изкова точката. Норвежкият таран бе точен в 15', Джордан Тезе изравни само 3 минути по-късно, преди Холанд да вкара за 2:1 малко преди почивката.

25-годишният нападател има 52 попадения в първите си 50 двубоя в Шампионска лига. Девет клуба са реализирали по-малко до същата кота - Динамо Загреб, Андерлехт, Лил, Брюж, Бешикташ, Селтик, Галатасарай, ЦСКА Москва и Панатинайкос.

Снимка: Reuters

Дузпа спря Сити

Монегаските избегнаха поражението с дузпа на Ерик Дайър в 90'. Наказателният удар беше отсъден за фал на Нико Гонсалес срещу английския защитник. Ситуацията премина през продължителен видеопреглед.

Така Монако удължи серията си без загуба на Стад Луи II на 10 мача във всички турнири.

Снимка: AFP

Точката е първа за Монако в основната фаза през настоящия сезон. В откриващия кръг отборът на Ади Хютер беше разбит с 4:1 от Брюж в Белгия. Сити е с 4 точки, като победи с 2:0 Наполи у дома на старта.

"Гражданите" нямат успех в 5 поредни гостувания в Турнира на богатите, а в следващия кръг ще пътуват до Испания за мач с Виляреал, докато Монако приема друг представител на Висшата лига - Тотнъм.

Монако
срещу
Манчестър сити
01.10.2025 22:00
