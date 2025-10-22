bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нюкасъл писа тройка на Моуриньо (ВИДЕО)

“Свраките“ отново отпращат португалеца от Англия със загуба

Гръмка победа за Нюкасъл в Шампионската лига! "Свраките" разпиляха Бенфика на Жозе Моуриньо с 3:0 у дома в третия кръг.

Така португалецът за втори пореден път си тръгва със загуба от Англия, след като допусна поражение и във визитата си на Стамфорд Бридж в предишния кръг. 

Снимка: Reuters

Какво се случи?

В първите 30 минути на сблъсъка Нюкасъл отправи 8 удара към вратата на Бенфика. Гостите стояха на натиска до 32', когато вече "свраките" не можеха да пропуснат и на опразнена врата Антъни Гордън откри резултата. Това е трети гол за англичанина в Шампионската лига за сезона.

20 минути преди края Харви Барнс удвои резултата и попари надеждите на Бенфика за нещо повече. Ник Поуп даде асистенцията за своя сънародник, хвърляйки топката с ръка от наказателното си поле. 

В 82' отново Барнс оформи класическата победа за "свраките".

Снимка: Reuters

Момчетата на Моуриньо нямаха отговор на това, което домакините показаха през втората част. Така Специалния допусна две загуби в Англия в рамките на месец.

С победата Нюкасъл се промъква сред първите 8 в класирането, като не само Моуриньо си пати от атаката на "свраките" - в последните 2 мача Нюкасъл има 7 отбелязани попадения.

С този успех Нюкасъл прекъсна негативната си серия от три последователни загуби у дома в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Тагове:

жозе моуриньо нюкасъл орлите свраките Ник Поуп Антъни Гордън банфика харви барнс

