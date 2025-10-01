Нюкасъл преподаде урок на белгийския шампион

Нюкасъл прегази Юнион Сен Жилоа с 4:0 и записа първа победа в Шампионската лига този сезон. „Свраките“ прекратиха серия от 7 поредни мача без загуба на домакините от белгийската столица – Брюксел.

Това е осма победа в последните девет мача на Нюкасъл над отбор от Белгия. Глътка въздух за „свраките“, които загърбват серия от 5 мача без успех в Турнира на богатите.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

През първата част Нюкасъл отбеляза два безответни гола. Ник Волтемаде откри резултата в 17‘, като 80-милионната покупка на „свраките“ се превърна в единствения футболист на отбора отбелязал в първите си мачове като титуляр във Висшата лига и Шампионска лига.

Юнион Сен Жилоа отправи цели 9 удара през първото полувреме към вратата на Нюкасъл, но така и не намери път през Ник Поуп, който направи 2 важни намеси. Две минути преди края на първата част Антъни Гордън удвои от дузпа.

Снимка: Reuters

Главният съдия на двубоя Урс Шнайдер в 63‘ отсъди втора дузпа за гостите от Англия, а Гордън и тогава не се поколеба, като направи резултата класически.

Харви Барнс оформи крайното 4:0 десет минути преди края на редовното време след мълниеносна контраатака. Това бе едва втора победа на Нюкасъл като гост в последните 12 мача от турнирите на УЕФА.

Снимка: Reuters

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер!

Мачовете може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK