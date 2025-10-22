Очаква ли ни голова фиеста на „Стамфорд Бридж“?

Челси и Аякс излизат в сблъсък, който предвещава голове! Двата отвора пазнуват юбилеи в Шампионската лига, а последният път, в който се срещат на „Стамфорд Бридж“ те изиграха една от класиките Шампионска лига – лудо 4:4 равенство.

Юбилей

За двата носителя на трофея това е юбилей в евротурнирите. Челси играе своя мач №200 в Шампионската лига, докато Аякс ще излезе за 250-и път. Въпреки това двата отбора са се срещали само два пъти, като лондончани нямат загуба(равенство и победа).

В тези мачове грандът от Амстердам печели 4 пъти Ушатата купа, докато Челси триумфира 2 пъти. Аякс е бил на финал цели 6 пъти, а „сините“ са достигнали последния мач едва 3 пъти. В Шампионската лига Аякс има голямата преднина, но общо двата клуба имат по 9 европейски трофея.

Лудото равенство в Лондон

Последният път, в който Челси и Аякс кръстосаха шпаги бе през 2019 година, когато двата отбора сътвоприха една от класиките в Шампионската лига.

Година след невероятния си пробив към полуфиналите на Шампионската лига, звездния отбор на Аякс гостува на „Стамфорд Бридж“ в груповата фаза на турнира. Мачът потръгна прекрасно за момчетата на Ерик тен Хаг, които до 55‘ водеше в резултата с 4:1 и по всичко изглеждаше, че мачът ще стигне до разгром.

След обрат на събитията и два червени картона, везните бяха наклонени в полза на Челси и в рамките на само 10 минути „сините“ изравниха резултата. Въпреки че не успяха да спечелят трите точки, „сините“ подариха на феновете си незабравим мач напоен с големи количества напрежение.

Ето и останалите сблъсъци днес:

