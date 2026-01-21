От герой в синьо до враг: Стар любимец излиза срещу Челси в Шампионската лига

За първи път след като напусна Челси, Давид Луис се изправя срещу бившия си клуб в Шампионската лига.

Носителят на трофея със „сините“ се завръща на „Стамфорд Бридж“, но този път с екипа и капитанската лента на Пафос.

Завръщането на Давид Луис

Никой не очакваше да види бразилската легенда отново в турнира на богатите, особено с отбора на кипърския Пафос. Това е първият сезон на Давид Луис в турнира, след като напусна именно Челси през 2018 година.

Луис си тръгна от Челси за „старческия клуб“ на „сините“, както шеговито наричат феновете на отбора техния лондонски съперник Арсенал. Въпреки че са част от голямата шестица на Англия, с тях бразилският национал не изигра нито един мач в Шампионската лига, тъй като те не успяха да се класират в продължение на 7 години.

След престоя си при „артилеристите“ Луис се завърна в Бразилия, където с Фламенго триумфира в Копа Либертадорес, еквивалента на Шампионската лига в Южна Америка. Този сезон той направи триумфално завръщане в Европа с основания преди едва 12 години Пафос. А сега ще изведе кипърския отбор на митичния „Стамфорд Бридж“, където постигна най-големите си успехи.

Давид Луис с екипа на Челси:

Скорошна форма

Челси рискува да изпусне директното класиране за осминафиналите на Шампионската лига, ако допусне грешка срещу Пафос, за които това ще бъде първи мач срещу английски отбор в историята.

Новият мениджър на Челси Лиъм Розениър ще води отбора си в четвърто поредно състезание, като всички двубои до момента са били в Лондон. Дебютът му в Шампионската лига идва в ключов момент - „сините“ започват кръга на две точки от топ 8, което прави победата почти задължителна, ако искат директно място сред последните 16.

Снимка: Reuters

Лондончани прекъснаха негативната си серия у дома с победа 2:0 над Брентфорд, а в Шампионската лига на „Стамфорд Бридж“ са впечатляващи - 14 поредни мача без загуба в груповата фаза (10 победи, 4 равенства), включително пет последователни успеха.

Пафос обаче не е за подценяване. В дебютното си участие в турнира кипърците имат само две загуби в шест мача (1 победа, 3 равенства) и са само на точка от зоната за елиминациите.

Снимка: Reuters

