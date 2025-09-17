Отново в края: Капитанът спаси Ливърпул в Шампионска лига

Отново драма в края! Ливърпул победи Атлетико Мадрид в Шампионската лига с 3:2, след като мърсисайдци за пореден път този сезон вкараха гол дълбоко в добавеното време. Капитанът Върджил ван Дайк донесе победата за своя отбор след като преди това футболистите на Арне Слот изпуснаха преднина от две попадения.

"Фърги тайм" вече е "Слот тайм"

За първи път от 2003 г. насам отбор, който не е от Нидерландия има в стартовия състав 4 нидерландци (Ван Дайк, Фримпонг, Гравенберх и Гакпо). Преди Ливърпул това беше Барселона с Патрик Клуиверт, Марк Овермарс, Франк де Бур и Михаел Райцигер.

Срещата започна изключително динамично и само за 6 минути Ливърпул водеше с два гола. Първоначално Андрю Робъртсън неволно засече удар на Мохамед Салах от свободен удар, изненадвайки Ян Облак.

След това самият Салах след добра асистенция на Райън Гравенберх удвои, оставяйки зад себе си три играчи на Атлетико. За първи път в историята мърсисайдци вкарват толкова бързо две попадения.

В средата на полувремето Атлетико сякаш се събуди и започна да атакува и да създава опасни положения. Ливърпул обаче бързо взе инициативата в срещата. В 35' главният съдия на мача отсъди дузпа за игра с ръка на Клеман Ленгле, но след проверка с VAR тя бе отменена.

В добавеното време на първата част Маркос Йоренте намали резултата за Атлетико след много добре организирана атака. Интересното е, че половината от головете на испанеца в Шампионската лига са срещу Ливърпул.

Също така "червените" са непобедени в последните 68 мача на "Анфийлд", когато водят на почивката. Последният път, когато това се случи, бе през март 2020 г. именно срещу Атлетико Мадрид, когато "дюшекчиите" отстраниха Ливърпул на осминафиналите в Турнира на богатите.

Второто полувреме също започна с натиск на домакините. Ливърпул създаваше добри атаки, а в 65' Мохамед Салах удари греда след страхотна атака в "червено".

В 80' обаче Атлетико смълча "Анфийлд". Човекът, който обича да вкарва срещу Ливърпул - Маркос Йоренте, от воле и в помощта на рикошет изравни.

Но по традиция този сезон - в 90'+2 Ливърпул стигна до победното попадение чрез капитана Върджил ван Дайк. Асистенцията бе на Доминик Собослай, който изигра мач №100 с фланелката на Ливърпул. След гола обаче треньорът на Атлетико Диего Симеоне бе изгонен, след като се поддаде на провокации от съперниковите фенове. Това е вторият най-късен победен гол на "червените" в Шампионската лига след дузпата на Стивън Джерард срещу Лудогорец през 2014 г.

В самия край на срещата мърсисайдци можеха дори и четвърти гол да вкарат, но Юго Екитике пропусна златна възможност. В крайна сметка Ливърпул зарадва Арне Слот с победа за рождения му ден.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид