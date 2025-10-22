Първо разплака Ливърпул, а сега и Бодьо

След като се появи информация, че Роман Абрамович може да купи Галатасарай, "лъвовете" записаха втора поредна победа в Шампионската лига. Турският гранд победи норвежкия новак Бодьо Глимт с 3:1 в Истанбул. Виктор Осимен се превърна в герой, след като бе автор на две от попаденията за Галатасарай.

Какво се случи?

Галатасарай откри резултата още в 3' чрез Виктор Осимен. Бодьо Глимт загуби притежанието, като топката попадна в краката на нигериеца, който бе безпощаден.

Последваха няколко опасни ситуации, при които и двата отбора имаха късмет. В 33' обаче неизбежното се случи. Виктор Осимен вкара втория си гол в срещата. За главен виновник може да се посочи Фредрик Андре Бьоркан, който буквално подаде топката на нападателя.

Снимка: Reuters

Второто полувреме отново започна с опасни атаки и към двете врати. Галатасарай уби интригата в 60'. Юнус Акгюн направи резултата класически, след нова грешка в защитата на Бодьо Глимт.

Норвежкият отбор все пак успя да върне едно попадение 15 минути по-късно чрез Андреас Хелмерсен. Асистенцията бе на Фредрик Андре Бьоркан.

До края на мача нямаше много интересни положения и в крайна сметка Галатасарай продължава с победната си серия, след като в миналия кръг победи Ливърпул.

Снимка: Reuters

Следващите съперници за двата отбора са Монако за Бодьо и Аякс съответно за турския отбор.

