Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

180 привърженици на Наполи са били арестувани и екстрадирани от Нидерландия преди мача на италианския тим срещу ПСВ, пишат медиите на Апенините.

Превантивна мярка

Това се е наложило, за да се предотвратят инциденти, тъй като феновете са нарушили зона за сигурност в центъра на Айндховен.

Според информациите, феновете на Наполи не са участвали в никакъв сблъсък или инцидент, но са били арестувани и експулсирани от страната, за да се избегне точно това.

Запалянковците са били откарани с автобус до полицейския участък в Матилделаан. Оказало се, че някои от тях дори нямат билети за мача тази вечер.

Снимка: Getty Images

