bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

Гледайте ПСВ - Наполи в комбинираното предаване на платформата Champions TV

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

180 привърженици на Наполи са били арестувани и екстрадирани от Нидерландия преди мача на италианския тим срещу ПСВ, пишат медиите на Апенините.

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Превантивна мярка

Това се е наложило, за да се предотвратят инциденти, тъй като феновете са нарушили зона за сигурност в центъра на Айндховен.

Според информациите, феновете на Наполи не са участвали в никакъв сблъсък или инцидент, но са били арестувани и експулсирани от страната, за да се избегне точно това.

Запалянковците са били откарани с автобус до полицейския участък в Матилделаан. Оказало се, че някои от тях дори нямат билети за мача тази вечер.

НА ЖИВО

Срещата ПСВ - Наполи може да гледате като част от прякото ни комбинирано предаване на платформата Champions TV.

Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации в реално време, в комбинирано предаване! 

Снимка: Getty Images

Какво е Champions TV?

Комбинираното предаване Champions TV ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените след 22:00 ч.. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформа, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол шампионска лига псв фенове наполи задържани champions tv

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Апоел Тел Авив напуска България

Апоел Тел Авив напуска България
Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец
Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра
Симеоне и Атлетико на пътя на Арсенал към победа №100

Симеоне и Атлетико на пътя на Арсенал към победа №100

Последни новини

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща
Апоел Тел Авив напуска България

Апоел Тел Авив напуска България
БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов

БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов
Официално: Матей Казийски се завърна в Турция

Официално: Матей Казийски се завърна в Турция
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV