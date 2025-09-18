bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ПСЖ започна вихрено защитата на трофея в Шампионска лига

Луис Енрике взе нестандартно решение и срещу Аталанта

Пари Сен Жермен започна ударно защитата на трофея в Шампионска лига! Френският гранд разгроми с 4:0 Аталанта у дома.

Така ПСЖ нанесе първа загуба на "бергамаските" за сезона. Парижани сложиха и край на серията на "Богинята" от 8 мача без поражение като гост в турнира.

На Парк де Пренс головете за фаворита отбелязаха капитанът Маркиньос още в 3', Хвича Кварацхелия в 39', Нуно Мендеш в 51' и резервата Гонсало Рамош в 90+1'.

Малко преди почивката Брадли Баркола от домакините изпусна дузпа, отсъдена за фал на Юнус Муса срещу Маркиньос.

Разгромите на старта

Това е един от четирите най-убедителни старта на шампиона в Турнира на богатите. През 2006 г. Барселона разгроми Левски с 5:0, през 2014 г. Реал Мадрид отнесе Бастия с 5:1, а през 2020 г. Байерн разби с 4:0 Атлетико.

Снимка: Reuters

Също както и в Лига 1 през уикенда треньорът на ПСЖ Луис Енрике изгледа първата част от журналистическите места в трибуните, за да внесе тактически корекции. Испанският специалист се завърна на скамейката след почивката.

Успехът е шести пореден за ПСЖ от началото на сезона. Поредицата включва още победи срещу Тотнъм (3:2 след дузпи), Анже (1:0), Тулуза (6:3) и Ланс (2:0).

В следващия кръг ПСЖ гостува на бившия тим на Енрике - Барселона, в най-интригуващия сблъсък, докато Аталанта приема Брюж.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Аталанта

ПСЖ
ПСЖ
4 : 0
Аталанта
Аталанта
67%
Притежание на топката
33%
15
Точни удари
4
7
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
33
5
Нарушения
11
6
Корнери
1
3
Засади
2
4-3-3
Формация
3-4-1-2
Стадион: Parc des Princes

Състави

30
2 5 51 25
87 17 8
7 24 29
17 70
8
16 15 6 47
3 4 19
29
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Сени Маюлу 24 Сени Маюлу
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Марко Карнесеки 29 Марко Карнесеки
Одилон Косуну 3 Одилон Косуну
Исак Хиен 4 Исак Хиен
Берат Джимсити 19 Берат Джимсити
Раул Беланова 16 Раул Беланова
Мартен де Рун 15 Мартен де Рун
Юнус Муса 6 Юнус Муса
47
Марио Пашалич 8 Марио Пашалич
Чарлз де Кетелере 17 Чарлз де Кетелере
Даниел Малдини 70 Даниел Малдини
Тагове:

шампионска лига пари сен жермен маркиньос шампионската лига псж аталанта старт начало луис енрике ударно Гонсало Рамош хвича кварацхелия брадли баркола нуно мендеш

