ПСЖ започна вихрено защитата на трофея в Шампионска лига

Пари Сен Жермен започна ударно защитата на трофея в Шампионска лига! Френският гранд разгроми с 4:0 Аталанта у дома.

Така ПСЖ нанесе първа загуба на "бергамаските" за сезона. Парижани сложиха и край на серията на "Богинята" от 8 мача без поражение като гост в турнира.

На Парк де Пренс головете за фаворита отбелязаха капитанът Маркиньос още в 3', Хвича Кварацхелия в 39', Нуно Мендеш в 51' и резервата Гонсало Рамош в 90+1'.

Малко преди почивката Брадли Баркола от домакините изпусна дузпа, отсъдена за фал на Юнус Муса срещу Маркиньос.

Разгромите на старта

Това е един от четирите най-убедителни старта на шампиона в Турнира на богатите. През 2006 г. Барселона разгроми Левски с 5:0, през 2014 г. Реал Мадрид отнесе Бастия с 5:1, а през 2020 г. Байерн разби с 4:0 Атлетико.

Снимка: Reuters

Също както и в Лига 1 през уикенда треньорът на ПСЖ Луис Енрике изгледа първата част от журналистическите места в трибуните, за да внесе тактически корекции. Испанският специалист се завърна на скамейката след почивката.

Успехът е шести пореден за ПСЖ от началото на сезона. Поредицата включва още победи срещу Тотнъм (3:2 след дузпи), Анже (1:0), Тулуза (6:3) и Ланс (2:0).

В следващия кръг ПСЖ гостува на бившия тим на Енрике - Барселона, в най-интригуващия сблъсък, докато Аталанта приема Брюж.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Аталанта