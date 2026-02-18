С 4 гола Антъни Гордън отвя рекорд на Алън Шиърър

Нюкасъл размаза дебютанта в елиминационната фаза на Шампионската лига Карабах с 6:1 като гост, а големият герой за „свраките“ бе Антъни Гордън. С четирите си попадения той се превърна в най-резултатния играч на английския отбор в Шампионската лига, задминавайки легендарния Алън Шиърър.

С изразителната победа Нюкасъл като че ли подпечата мястото си на осминафиналите, където го чака Челси или Барселона.

Гордън > Шиърър

Катастрофална първа част за Карабах, която подпечата отпадането на отбора крачка преди осминафиналите в Шампионската лига.

„Катастрофална“ е може би меко казано – само до 8' резултатът вече бе 0:2, а до края на полувремето стана 0:5. В първите 15 минути на срещата имаше удар средно на всеки 2 минути.

Снимка: Reuters

Гордън откри резултата след 122 секунди – най-бързият гол за Нюкасъл в историята на Шампионската лига, след което добави още 3 попадения. Хеттрикът му се превърна в най-бързо реализирания в историята на турнира от английски футболист, както и в най-бързия, отбелязван някога за английски клуб в надпреварата.

С попаденията си Гордън стана най-резултатният футболист на Нюкасъл в историята на турнира, задминавайки Шиърър. Със своите 10 гола в тази кампания той е и единственият играч на „свраките“ с подобно постижение в рамките на един сезон.

С попадение се отчете и Малик Тиау. Нюкасъл е едва вторият отбор в историята на турнира, който води на полувремето с 5:0 в мач от елиминационна фаза, след Байерн Мюнхен през 2015 г. на четвъртфиналите срещу Порто.

Снимка: Reuters

Кой ще бъде съперникът на Нюкасъл?

През втората част Карабах отбеляза почетен гол чрез Елвин Джафаркулиев, който първоначално бе отменен заради засада. След проверка обаче попадението беше зачетено.

Малко след 70' Джейкъб Мърфи върна петте гола преднина с попадение от далечна дистанция.

Изразителната победа на Нюкасъл почти осигури продължаването им към осминафиналите в Шампионската лига, където ще се изправят срещу Барселона или Челси.

Снимка: Reuters