"Сан Мамес" отново укроти ПСЖ

ПСЖ не успя да победи Атлетик Билбао в Испания, като мачът завърши с нулево реми и без опасни ситуации пред двете врати.

Какво се случи?

Мачът на „Сан Мамес“ започна със спокойно темпо, без опасности пред двете врати в първите минути.

В 18-ата минута Фабиан Руис овладя на гърди диагонално подаване от Сени Маюлу, но ударът му премина над целта. В ответната атака домакините претендираха за дузпа, след като Ойан Сансет падна в наказателното поле, но съдията Даниел Зиберт подмина ситуацията.

30 минути след началото на мача Алекс Беренгер стреля технично от пряк свободен удар, но Матвей Сафонов отрази изстрелът му по прекрасен начин.

ПСЖ можеше да поведе в 45-ата минута, когато Уорън Заир-Емери намери Маюлу в наказателното поле. Нападателят стреля от близка дистанция, но Унай Симон демонстрира класата си и отрази удара.

Отборът на Луис Енрике започна второто полувреме с висока преса и настъпателна игра. В 53-ата минута Унай Симон отново се намеси, този път след удар на Заир-Емери. Само три минути по-късно Хвича Кварацхелия също опита изстрел към вратата, но не успя да намери очертанията.

В 65-ата минута Брадли Баркола направи мощен спринт с топката в наказателното поле. Вместо да подаде към добре позиционирания Кварацхелия, той предпочете да стреля сам, а топката се удари в напречната греда.

Постепенно домакините се съвзеха и започнаха да нападат по-често, създавайки положения пред Сафонов. Въпреки това руският страж рядко бе поставен под истинско изпитание заради неточните удари на баските.

В 87-ата минута ПСЖ трябваше да хвърли всички усилия, за да не допусне попадение. Симон спаси удар на Фабиан Руис, но топката се върна при испанеца, който отправи втори изстрел към вече празната врата. Тогава капитанът Юри Берчиче се хвърли саможертвено и изчисти топката точно пред голлинията.

