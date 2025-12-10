bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Сан Мамес" отново укроти ПСЖ

Нулево равенство между Атлетик Билбао и ПСЖ

"Сан Мамес" отново укроти ПСЖ
Reuters

ПСЖ не успя да победи Атлетик Билбао в Испания, като мачът завърши с нулево реми и без опасни ситуации пред двете врати. 

Какво се случи?

Мачът на Сан Мамес“ започна със спокойно темпо, без опасности пред двете врати в първите минути.

В 18-ата минута Фабиан Руис овладя на гърди диагонално подаване от Сени Маюлу, но ударът му премина над целта. В ответната атака домакините претендираха за дузпа, след като Ойан Сансет падна в наказателното поле, но съдията Даниел Зиберт подмина ситуацията.

Снимка: Reuters

30 минути след началото на мача Алекс Беренгер стреля технично от пряк свободен удар, но Матвей Сафонов отрази изстрелът му по прекрасен начин.

ПСЖ можеше да поведе в 45-ата минута, когато Уорън Заир-Емери намери Маюлу в наказателното поле. Нападателят стреля от близка дистанция, но Унай Симон демонстрира класата си и отрази удара.

Снимка: Reuters

Отборът на Луис Енрике започна второто полувреме с висока преса и настъпателна игра. В 53-ата минута Унай Симон отново се намеси, този път след удар на Заир-Емери. Само три минути по-късно Хвича Кварацхелия също опита изстрел към вратата, но не успя да намери очертанията.

В 65-ата минута Брадли Баркола направи мощен спринт с топката в наказателното поле. Вместо да подаде към добре позиционирания Кварацхелия, той предпочете да стреля сам, а топката се удари в напречната греда.

Снимка: Reuters

Постепенно домакините се съвзеха и започнаха да нападат по-често, създавайки положения пред Сафонов. Въпреки това руският страж рядко бе поставен под истинско изпитание заради неточните удари на баските.

В 87-ата минута ПСЖ трябваше да хвърли всички усилия, за да не допусне попадение. Симон спаси удар на Фабиан Руис, но топката се върна при испанеца, който отправи втори изстрел към вече празната врата. Тогава капитанът Юри Берчиче се хвърли саможертвено и изчисти топката точно пред голлинията.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетик Билбао и ПСЖ

Атлетик Билбао
Атлетик Билбао
0 : 0
ПСЖ
ПСЖ
28%
Притежание на топката
72%
3
Точни удари
13
6
Неточни удари
5
43
Опасни атаки
34
21
Нарушения
4
4
Корнери
6
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: San Mamés Barria

Състави

1
12 3 4 17
19 16
18 7 8
10
8 29 24
4 87 17
33 5 51 25
39
Унай Симон 1 Унай Симон
Хесус Аресо 12 Хесус Аресо
Дани Вивиан 3 Дани Вивиан
Айтор Паредес 4 Айтор Паредес
Юри Берчиче 17 Юри Берчиче
Адама Бойро 19 Адама Бойро
Иниго Руис де Галарета 16 Иниго Руис де Галарета
Микел Яурегизар 18 Микел Яурегизар
Алекс Беренгер 7 Алекс Беренгер
Oihan Sancet 8 Oihan Sancet
Нико Уилямс 10 Нико Уилямс
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Лукас Лопес Бералдо 4 Лукас Лопес Бералдо
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Сени Маюлу 24 Сени Маюлу
Тагове:

футбол шампионска лига атлетик билбао псж сан мамес нулево равенство

