Изчезнала ли е магията на Специалния?

Леверкузен и Бенфика все още търсят първата си победа в Турнира на богатите. След две разочароващи визити в Англия, Моуриньо се готви да атакува трите точки пред собствена публика.

А „орлите“ не само нямат победа — те дори не са спечелили и точка. В момента португалският гранд е вторият най-слаб отбор в турнира — необичайна позиция за клуб с толкова богата история.

Моуриньо без победа в Европа

Седем мача след като пое руля на Бенфика, Жозе Моуриньо все още търси първата си победа в Шампионската лига. „Орлите“ заемат предпоследното място в групата с три поредни загуби — две от които след назначаването на португалеца.

Моуриньо загуби две последователни визити в Англия — първо от Челси, после от Нюкасъл, като в нито една от тях тимът му не успя да се разпише. Все пак, във вътрешното първенство формата на Бенфика е далеч по-стабилна. Заедно с градския си съперник Спортинг, „червените“ остават един от двата отбора в Примейра лига без загуба от началото на сезона.

Кошмарът на Леверкузен

На пътя на Бенфика застава Леверкузен - тим, който преживя един от най-черните си европейски кошмари, след като беше разгромен с 2:7 от ПСЖ. Това бе едва вторият случай в историята, в който „аспирините“ допускат седем гола в един мач от евротурнирите - брой, равен на всички попадения, получени през цялата групова фаза на Шампионската лига през сезон 2024/25!

Нестабилността в защита продължи и през уикенда, когато Байерн Мюнхен ги победи с категоричното 3:0. Отборът на Каспер Хюлманд има само една суха мрежа в последните пет мача във всички турнири - тревожен знак преди визитата в Лисабон.

История на сблъсъците

Двата отбора са се срещали четири пъти в евротурнирите, като Бенфика има лек превес с две победи и едно равенство. Въпреки това, „орлите“ не са побеждавали германски съперник в последните си шест срещи в Европа.

Интересна статистика

Преди този кръг само три отбора в Шампионската лига имаха по-малко точни удари от осемте на Бенфика.

В последните четири гостувания в турнира Леверкузен допуска поне по два гола на мач.

В последните четири срещи на Бенфика средният брой голове надхвърля 2,5.

Алекс Грималдо записа 303 мача и 27 гола за Бенфика, преди да премине в Леверкузен през лятото на 2023 г. Испанският бек спечели дубъл с „орлите“ през сезон 2016/17 и повтори успеха си с германския тим през 2023/24.

