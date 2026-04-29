Шоуто на Парк де Пренс напомни за "армейски" подвиг (ВИДЕО)

Връщаме лентата назад към една от най-паметните победи на ЦСКА

Шоуто на Парк де Пренс напомни за

Спектакълът, който Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен сътвориха в полуфиналите на Шампионската лига, напомни за подвиг на родния ЦСКА. 

5 гола преди почивката на полуфинал в турнира не бяха отбелязвани от 7 април 1982 г. насам, когато ЦСКА повежда с 3:2 на Байерн в тогавашната Купа на европейските шампиони (КЕШ).

В онази вечер, на ст. Васил Левски в София, "армейците" стигат до аванс от 3:0 в 17', след като бележат Георги Димитров-Джеки, Цветан Йончев и Радослав Здравков (дузпа). Баварският колос намалява изоставането си чрез Бернд Дюрнбергер в 26' и Дитер Хьонес в 32'.

Паметен "червен" успех

През втората част двата тима си разменят по попадение - Йончев е точен за ЦСКА в 49', а Паул Брайтнер за Байерн в 83', за крайното 4:3.

Според мнозина, това е най-силният мач на "червените" в европейските клубни турнири. Впоследствие фаворитът печели с 4:0 в Мюнхен с по два гола на Брайтнер и Карл-Хайнц Румениге, но губи с 0:1 от английския Астън Вила в спора за трофея в Ротердам (Нидерландия).

А за шоуто тази вечер тепърва ще се говори! Откакто турнирът носи името "Шампионска лига" в полуфиналите не сме виждали 5 попадения преди почивката.

Освен че постави рекорд за брой голове в настоящия формат, мачът изравни и 3:6 между Рейнджърс и Айнтрахт Франкфурт в реванша от сезон 1959/1960 в Купата на европейските шампиони. Тогава германците пристигат в Шотландия със солиден аванс от 6:1.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

