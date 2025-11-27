bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Гърците излизат за трети пореден успех в Лига Европа

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?
Reuters

Въпреки че изпусна първата позиция в местната лига, ПАОК се намира в отлична форма в евротурнирите - две последователни победи и тази вечер ще приеме приятната изненада в турнира този сезон - Бран.

Кирил Десподов обаче най-вероятно няма да бъде на разположение за гърците в тази среща. Капитанът на българския национален отбор не участва в последния мач от Лигата заради настинка, а едва на 25-и поднови тренировки, но засега само индивидуално.

Десподов аут

Снимка: Reuters

Кирил Десподов не е играл за клубния си тим след края на ангажиментите си с националния отбор на България. Националите изпратиха най-слабата си световна квалификация, но поне завършиха с положителен край - победа с 2:1 над Грузия на стадион „Васил Левски“.

Българинът пропусна убедителния успех на ПАОК през уикенда с 3:0 над Кифися заради вирус, като все още не е участвал в отборна тренировка.

ПАОК vs. Бран

Снимка: Reuters

Това ще е първи сблъсък между двата тима. Въпреки това статистиката накланя везните към ПАОК, тъй като норвежките клубове имат пет поредни загуби като гости в европейските турнири при визити на гръцки съперници.

ПАОК е във вихъра си - осем победи в последните девет мача и убийствена серия у дома от 16 срещи без загуба. Гръцкият тим изглежда в перфектна форма и набира скорост в Лига Европа след неубедителното начало, като уверено гледа към елиминациите.

Снимка: Reuters

Бран обаче пристига в Солун в доста по-мрачно настроение. Норвежците нямат победа от пет мача, а през седмицата допуснаха срамна загуба от Мьолде с 0:4. Формата им навън също куца, но все пак ги държи една цел: ако задържат суха мрежа, ще напишат история като първия норвежки клуб с четири поредни „сухи“ мрежи в Европа.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

ПАОК
срещу
Бран
27.11.2025 19:45
Тагове:

гърция България лига европа паок норвегия бран кирил десподов елиминационна фаза победна серия топ8

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
Арсенал натупа Байерн в спектакъл на

Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс" (ВИДЕО)
Историческо падение за Ливърпул (ВИДЕО)

Историческо падение за Ливърпул (ВИДЕО)
Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея (ВИДЕО)

Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея (ВИДЕО)

Последни новини

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
От финал в КЕШ до борба за оцеляване

От финал в КЕШ до борба за оцеляване
Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ (ВИДЕО)

Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ (ВИДЕО)
Историческо падение за Ливърпул (ВИДЕО)

Историческо падение за Ливърпул (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV