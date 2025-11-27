Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Въпреки че изпусна първата позиция в местната лига, ПАОК се намира в отлична форма в евротурнирите - две последователни победи и тази вечер ще приеме приятната изненада в турнира този сезон - Бран.

Кирил Десподов обаче най-вероятно няма да бъде на разположение за гърците в тази среща. Капитанът на българския национален отбор не участва в последния мач от Лигата заради настинка, а едва на 25-и поднови тренировки, но засега само индивидуално.

Десподов аут

Кирил Десподов не е играл за клубния си тим след края на ангажиментите си с националния отбор на България. Националите изпратиха най-слабата си световна квалификация, но поне завършиха с положителен край - победа с 2:1 над Грузия на стадион „Васил Левски“.

Българинът пропусна убедителния успех на ПАОК през уикенда с 3:0 над Кифися заради вирус, като все още не е участвал в отборна тренировка.

ПАОК vs. Бран

Това ще е първи сблъсък между двата тима. Въпреки това статистиката накланя везните към ПАОК, тъй като норвежките клубове имат пет поредни загуби като гости в европейските турнири при визити на гръцки съперници.

ПАОК е във вихъра си - осем победи в последните девет мача и убийствена серия у дома от 16 срещи без загуба. Гръцкият тим изглежда в перфектна форма и набира скорост в Лига Европа след неубедителното начало, като уверено гледа към елиминациите.

Бран обаче пристига в Солун в доста по-мрачно настроение. Норвежците нямат победа от пет мача, а през седмицата допуснаха срамна загуба от Мьолде с 0:4. Формата им навън също куца, но все пак ги държи една цел: ако задържат суха мрежа, ще напишат история като първия норвежки клуб с четири поредни „сухи“ мрежи в Европа.

