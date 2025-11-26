Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

Арсенал срещу Байерн Мюнхен! Първият в Англия срещу първия в Германия! Най-добрата защита срещу най-добрата атака! Първият срещу втория в Шампионската лига!

Това не е просто мач - това е сблъсък за историята. Два клуба, които преследват само и единствено победата.

Срещата може да гледате на живо от 22:00 часа по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Сблъсъците между Арсенал и Байерн Мюнхен отдавна са се превърнали в нещо повече от обикновени футболни мачове. Макар резултатите през годините да са добре известни на феновете, зад съперничеството има редица детайли, които говорят много за културата, психологията и странните съвпадения във футбола.

Снимка: Goal.com

Започваме още през 1994 г., когато Арсен Венгер е близо до това да поеме отбора на Байерн Мюнхен. Френският специалист е бил в полезрението на баварската машина и дори са били водени преговори за подписа му. Впоследствие обаче той избира Арсенал, а всичко останало е история.

Същото се случва и с клубната легенда на Байерн - Филип Лам. Десният бек е бил на косъм да подпише с лондонския гранд, но това така и не се случва.

Няма как да подминем трите поредни победи на баварците с по 5:1, които, със сигурност, привържениците на Арсенал до болка си спомнят.

"Артилеристите" са спечелили само три от 14-те мача помежду им, като имат 8 загуби, а най-скорошната победа на "топчиите" е през 2015 г.

Въпреки отсъстието на Луис Диас, в състава на Байерн Мюнхен си личат имената на Хари Кейн и Майкъл Олисе, които познават отлично Арсенал.

Снимка: Reuters

Селекцията на Микел Артета сега изглежда непобедима, като уверено се е насочила към титлата от Висшата лига, която вече над 20 години убягва от витрината на "Емирейтс".

Снимка: Reuters

Какво ще се случи сега в Англия? Кой от двата отбора ще допусне първа грешка през сезона в Шампионската лига?

Арсенал - Байерн Мюнхен - кой ще спечели? Арсенал без проблем 0

Байерн с разлика 0

Мачът ще завърши с равенство 0 Резултати Гласувай

