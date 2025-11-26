bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

Гледайте епичния сблъсък пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)
Reuters

Арсенал срещу Байерн Мюнхен! Първият в Англия срещу първия в Германия! Най-добрата защита срещу най-добрата атака! Първият срещу втория в Шампионската лига!

Това не е просто мач - това е сблъсък за историята. Два клуба, които преследват само и единствено победата.

Срещата може да гледате на живо от 22:00 часа по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Сблъсъците между Арсенал и Байерн Мюнхен отдавна са се превърнали в нещо повече от обикновени футболни мачове. Макар резултатите през годините да са добре известни на феновете, зад съперничеството има редица детайли, които говорят много за културата, психологията и странните съвпадения във футбола.

Снимка: Goal.com

Започваме още през 1994 г., когато Арсен Венгер е близо до това да поеме отбора на Байерн Мюнхен. Френският специалист е бил в полезрението на баварската машина и дори са били водени преговори за подписа му. Впоследствие обаче той избира Арсенал, а всичко останало е история.

Същото се случва и с клубната легенда на Байерн - Филип Лам. Десният бек е бил на косъм да подпише с лондонския гранд, но това така и не се случва.

Няма как да подминем трите поредни победи на баварците с по 5:1, които, със сигурност, привържениците на Арсенал до болка си спомнят.

"Артилеристите" са спечелили само три от 14-те мача помежду им, като имат 8 загуби, а най-скорошната победа на "топчиите" е през 2015 г.

Въпреки отсъстието на Луис Диас, в състава на Байерн Мюнхен си личат имената на Хари Кейн и Майкъл Олисе, които познават отлично Арсенал.

Снимка: Reuters

Селекцията на Микел Артета сега изглежда непобедима, като уверено се е насочила към титлата от Висшата лига, която вече над 20 години убягва от витрината на "Емирейтс".

Снимка: Reuters

Какво ще се случи сега в Англия? Кой от двата отбора ще допусне първа грешка през сезона в Шампионската лига?

 

Арсенал - Байерн Мюнхен - кой ще спечели?

Арсенал
срещу
Байерн Мюнхен
26.11.2025 22:00
футбол арсенал шампионска лига арсен венгер байерн мюнхен филип лам хари кейн

"Живеех на пейка… Марадона ме спаси"
Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Два гранда, двама големи (ВИДЕО)

Два гранда, двама големи (ВИДЕО)
Тотнъм излиза за отмъщение срещу европейския шампион

Тотнъм излиза за отмъщение срещу европейския шампион
Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)
Ще потопи ли отново Диего Симеоне бившия си отбор?

Ще потопи ли отново Диего Симеоне бившия си отбор?
