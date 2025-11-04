Ще се препъне ли отново Реал Мадрид на "Анфийлд"? (АНКЕТА)

Ливърпул срещу Реал Мадрид - история, голове и загубени финали. Съперничеството между двата отбора датира още от миналия век. Още първата им среща в историята е на финал в Шампионската лига!

Вечно съперничество

През сезон 1980/81 Ливърпул печели с 1:0, а голът отбелязва Алан Кенеди в 81'. Тогава мърсисайдци вдигат третия си трофей от Турнира на богатите, а Боб Пейсли става първият треньор с три Шампионски лиги с един отбор.

Снимка: Getty Images

Следващата среща между Ливърпул и Реал е през сезон 2007/08. Тогава в състава на "белия балет" личат имената на Икер Касияс, Серхио Рамос, Ариен Робен, Уесли Снайдер и Раул. Галактико обаче е разгромен с 0:4, а главни виновници са Стивън Джерард и Фернандо Торес.

Няколко години по-късно идва желаното отмъщение за Реал Мадрид. В груповата фаза на сезон 2014/15, когато и Лудогорец бе част от тяхната група, "лос меренгес" победи на два пъти мърсисайдци. Интересен факт е, че тогава Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол срещу Ливърпул.

Снимка: Getty Images

2018 г. може би е една от най-болезнените за феновете на Ливърпул. Отборът стигна до финал, като бе считан за един от аутсайдерите. В Киев големият грешник се казваше Лорис Кариус. Два гафа на германският вратар костваха трофея на "червените". Друг ключов момент беше контузията на Мохамед Салах, причинена от Серхио Рамос.

Така Реал стана първият отбор в историята, който на два пъти печели три поредни пъти Шампионската лига. Начело на отбора бе Зинедин Зидан, който след това се отказа от поста на треньор.

Снимка: Getty Images

След това двата отбора се изправихаедин срещу друг в 4 последователни години - от 2021 до 2024. През сезон 2020/21 Ливърпул отпадна на четвъртфиналите, като съставът бе преследван от контузии, а в центъра на защитата действаха Озан Кабак и Натаниел Филипс.

Едва ли обаче има по-болезнен финал за феновете на Ливърпул от този през 2022 г. Мърсисайдци владееха контрола през целия мач, но Тибо Куртоа блестеше със спасявания. Последната дума бе на Винисиус, който отбеляза победното попадение.

Снимка: Getty Images

През следващия сезон двата отбора се срещнаха на осминафиналите. В първия мач Ливърпул поведе с 2:0, но Реал осъществи страхотен обрат и спечели с 5:2, с което уби надеждите на мърсисайдци.

През миналия сезон Ливърпул сложи край на серия от 8 мача без успех срещу Реал Мадрид. Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо предизвикаха екстаз по трибуните на "Анфийлд", след като Килиан Мбапе и Мохамед Салах пропуснаха по една дузпа.

Срещата ще се запомни с единоборството на Килиан Мбапе и Върджил ван Дайк, при което французинът застана на челна стойка.

Снимка: Getty Images

Ливърпул или Реал Мадрид

И така стигаме до днес, когато отново двата отбора ще ни предложат зрелището на кръга. Шампионът на Англия срещу шампиона на Испания. Най-успешният клуб в Англия срещу най-успешния клуб в Испания.

Ден преди срещата Реал предпочете да подходи със странна тактика. Отборът остана да тренира на своята база "Валдебебас" преди полета към Острова. Причината - страх от шпионаж. В испанския гранд са притеснени от ултрамодерни сензори, управлявани от изкуствен интелект. Над 200 камери на стадиона записват всяко движение и биометричните данни на играчите, а треньорът Чаби Алонсо предпочита тактиката му за сблъсъка да се запази в тайна.

Акцент ще падне и върху Трент Александър-Арнолд. Англичанинът се завръща на "Анфийлд", след като през лятото се присъедини към 15-кратния носител на Шампионската лига. Десният бек е много вероятно да стартира и със сигурност ще бъде освиркван от "червените" фенове.

Ще преклони ли глава отново Ливърпул пред Реал Мадрид или "лос бланкос" ще бъдат изненадани при второто си поредно гостуване в града на "Бийтълс"?

