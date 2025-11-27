bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След поредния резил: Шокиращ кандидат за мястото на Арне Слот

Как ви звучи?

След поредния резил: Шокиращ кандидат за мястото на Арне Слот
Reuters

Шокиращо име сред кандидатите за мениджърския пост на Ливърпул. След поредното ужасяващо представяне на мърсисайдци недоволството към Арне Слот отново се покачи, а загубата с 1:4 от ПСВ в Шампионската лига повдигна нови въпроси около случващото се в тима.

Историческо падение за Ливърпул (ВИДЕО)

Чашата прелива

Поражението късно снощи е трето поредно за Ливърпул във всички турнири след 0:3 от Нотингам Форест и Манчестър Сити.

Шампионът на Англия заема 12-о място във Висшата лига и 13-о в Шампионската лига, а напрежението върху Слот продължава да расте.

Снимка: Reuters

И докато доскоро за неговия пост се спрягаха Андони Ираола и Оливер Гласнер, на дневен ред излезе едно неочаквано име. Според TEAMtalk, бившият мениджър на Тотнъм и Нотингам Форест Анге Постекоглу може да попадне в полезрението на шефовете на Ливърпул, ако те решат, че е време да се разделят със Слот.

След унизителната загуба на "Анфийлд" Слот бе попитан дали се чувства застрашен за работата си. "Чувствам се в безопасност, получавам много подкрепа от висшестоящите", каза нидерландецът.

Снимка: Reuters

Историческо падение

За първи път от декември 1953 г. Ливърпул губи 3 срещи подред с поне 3 гола. Тогава клубът от града на Бийтълс завършва на последното място в тогавашната Първа Дивизия и изпада в долното ниво.

Също така мърсисайдци са загубили 9 от последните си 12 мача, което е най-лошата серия на отбора именно от този сезон, когато изпада във Втора Дивизия.

През уикенда Ливърпул гостува в Лондон на Уест Хем в мач от Висшата лига.

футбол ливърпул шампионска лига псв кандидат мениджър резил висша лига Арне Слот

