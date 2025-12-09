Случва се нещо невиждано от 10 години в Шампионската лига!

Дебютантът в Шампионската лига Кайрат Алмати приема Олимпиакос в най-ранния мач в Шампионска лига от 10 години насам. Двата отбора са в ожесточена битка за последните места в елиминационната фаза на турнира, като шансовете им изглеждат нищожни.
В историческата и първа кампания в Турнира на богатите Кайрат все още търси своят първи успех и от 5 мача до момента в актива си има само 1 точка. Олимпиакос не е в по-добро положение. Хегемонът в Гърция също няма успех в Европа тази кампания.
17:45, това е началният час на сблъсъка между Кайрат и Олимпиакос в Шампионската лига. Това е първият път от 10 години насам, когато се играе толкова ранен мач. За последно това се случи, когато другият от двата Казахстански отбора – Астана участва в Европа през 2015 година.
Тогава Атлетико Мадрид гостува на азерите, които изненадващо измъкнаха точката от своя именит съперник след нулево реми.
Това ще бъде първата среща между двата отбора, като Кайрат се стреми да стане първият казахстански клуб, който побеждава отбор от Гърция в голямо европейско първенство (1 равенство, 3 загуби).
Кайрат стана шампион на казахстанската Премиер Лига през октомври, но в Шампионската лига отборът продължава да страда. След първите си пет мача тимът на Рафаел Уразбахтин има само 1 точка (1 равенство, 4 загуби) и все още търси първата си победа в основната фаза на голям европейски турнир. Ако не успее да отбележи и в този мач, Кайрат може да стане първият отбор от 1997/98 г., който остава без гол в първите си три домакински срещи в Шампионската лига.
Олимпиакос гледа към втора поредна титла в Гърция и е лидер в Суперлигата. Тимът на Хосе Луис Мендилибар обаче продължава да търси първата си победа в групата - до момента има 2 равенства и 3 загуби, включително болезнено 3:4 от Реал Мадрид. Въпреки слабата си европейска форма, Олимпиакос е голям фаворит срещу Кайрат, въпреки 12 поредни загуби като гост в Шампионската лига.
