Случва се нещо невиждано от 10 години в Шампионската лига!

За първи път от 2015 година толкова ранен мач в турнира

Дебютантът в Шампионската лига Кайрат Алмати приема Олимпиакос в най-ранния мач в Шампионска лига от 10 години насам. Двата отбора са в ожесточена битка за последните места в елиминационната фаза на турнира, като шансовете им изглеждат нищожни.

В историческата и първа кампания в Турнира на богатите Кайрат все още търси своят първи успех и от 5 мача до момента в актива си има само 1 точка. Олимпиакос не е в по-добро положение. Хегемонът в Гърция също няма успех в Европа тази кампания.

За първи път от десет години

17:45, това е началният час на сблъсъка между Кайрат и Олимпиакос в Шампионската лига. Това е първият път от 10 години насам, когато се играе толкова ранен мач. За последно това се случи, когато другият от двата Казахстански отбора – Астана участва в Европа през 2015 година.

Тогава Атлетико Мадрид гостува на азерите, които изненадващо измъкнаха точката от своя именит съперник след нулево реми.

Скорошна форма и история

Това ще бъде първата среща между двата отбора, като Кайрат се стреми да стане първият казахстански клуб, който побеждава отбор от Гърция в голямо европейско първенство (1 равенство, 3 загуби).

Кайрат стана шампион на казахстанската Премиер Лига през октомври, но в Шампионската лига отборът продължава да страда. След първите си пет мача тимът на Рафаел Уразбахтин има само 1 точка (1 равенство, 4 загуби) и все още търси първата си победа в основната фаза на голям европейски турнир. Ако не успее да отбележи и в този мач, Кайрат може да стане първият отбор от 1997/98 г., който остава без гол в първите си три домакински срещи в Шампионската лига.

Олимпиакос гледа към втора поредна титла в Гърция и е лидер в Суперлигата. Тимът на Хосе Луис Мендилибар обаче продължава да търси първата си победа в групата - до момента има 2 равенства и 3 загуби, включително болезнено 3:4 от Реал Мадрид. Въпреки слабата си европейска форма, Олимпиакос е голям фаворит срещу Кайрат, въпреки 12 поредни загуби като гост в Шампионската лига.

