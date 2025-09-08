Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)

Звездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд претърпя странен инцидент по време на подготовката с националния отбор на Норвегия, в резултат на който получи 3 шева около устата.

Таранът се е ударил в... автобуса на тима, което довело до силно кървене.

Трите шева няма да попречат на Холанд да се готви на пълни обороти за световната квалификация с Молдова утре.

Инцидентът е станал, когато Холанд пристигнал в хотела на Норвегия в Осло. Той останал до вратата на багажника, която се отворила и го ударила в лицето.

Пази главата

"Току-що се ударих във вратата на автобус. Три шева. Всъщност изглежда доста добре.", похвали се Холанд в социалните мрежи и публикува снимка с пораженията.

Голаджията прие с чувство за хумор и коментарите, че е бил ударен от някого. Зевзек предположи, че това е сънародникът му Мартин Йодегор - капитан на един от основните конкуренти на Сити за титлата в Англия - Арсенал.

"Правилно", отвърна Холанд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK