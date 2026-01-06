Волейболният национал Александър Николов е „Спортист на София“ за 2025 година. Най-добрият реализатор на световното първенство във Филипините събра 36 точки, като изпревари с 15 наредилия се на второ място в допитването скиор Алберт Попов.

Трети с общо 16 точки остана световният шампион в паралелния слалом по сноуборд при мъжете Тервел Замфиров.

Класирането

Алекс Николов заслужи признанието с реализаторските си качества на Мондиала по волейбол за мъже, където България завоюва сребърни медали и предизвика вълна от неописуема радост и щастие сред нацията.

Снимка: FIVB

Алпиецът Алберт Попов спечели през януари своята първа победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо, наред с това има няколко класирания сред първите 10 в стартовете за ценния трофей и завърши 12-и в крайното класиране за Кристалния глобус в дисциплината.

Със световното злато при мъжете от Енгадин сноубордистът Тервел Замфиров стана първият българин с титла на планетата в снежните олимпийски спортове, а освен това грабна три златни медала от шампионата на планетата за младежи в Закопане. Той е световен студентски шампион от Бардонекия, с четвърто и 16-о място на Световната купа в Банско, 4-и на СК в Криница и 25-и в крайното генерално класиране.

Снимка: БГНЕС

В анкетата следват Стилияна Николова (художествена гимнастика) - с три титли и един сребърен медал на отделните уреди от европейското първенство в Талин, световна вицешампионка в многобоя от Рио, което е първи медал за България в подобна надпревара от 24 години насам;

Никола Цолов (автомобилизъм) - втори в крайното класиране на престижната верига от надпревари във Формула 3, с няколко призови класирания в отделните кръгове, първият българин със стартове във Формула 2, където записа успешен дебют;

Малена Замфирова (сноуборд) - едва 15-годишна се нареди седма на световното първенство за жени в Енгадин, със злато и два пъти сребро от шампионата на планетата за девойки в Закопане, сребро за Световната купа в Криница, бронз в Малин и 28-а в крайното генерално класиране за трофея, първата 15-годишна с олимпийска квота в сноуборда;

Снимка: Getty Images

Александър Василев (тенис) - финалист при юношите на Откритото първенство на САЩ, полуфиналист при юношите на "Уимбълдън", с титла от престижния юношески ITF турнир в Испания ITF J300 "Memorial Eduardo Ferrero" 2025 г, с решаващ принос за победата на България над Финландия за Купа "Дейвис".

Йоана Илиева (фехтовка) - пета на сабя от Световното първенство в Грузия, злато на турнира за Световната купа в Пловдив и с общо шест подиума от турнири за ценния трофей, шампионка на Сателитния турнир в София, стигнала до номер 3 в световната ранглиста.

