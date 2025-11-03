bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трент остави трогателно послание на Жота (ВИДЕО)

Делегация на Реал положи венец на мемориала пред Анфийлд

Трент Александър-Арнолд остави трогателно послание на бившия си съотборник Диого Жота преди двубоя между Ливърпул и Реал Мадрид от четвъртия кръг на Шампионска лига.

Екс звездата на мърсисайдци бе част от делегация на Реал, която положи венец на мемориала пред Анфийлд.

"Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството.", е написал английският национал.

При мемориала беше поставена и конзола за игри в чест на любовта между Жота и гейминга.

Александър-Арнолд бе придружен от треньора на "белите" Чаби Алонсо - също бивш играч на Ливърпул. С тях бяха още Дийн Хаусен и легендата на Реал - Емилио Бутрагеньо.

Завинаги №20

Диого Жота и брат му Андре загинаха в автомобилна катастрофа през юли. След смъртта на португалското крило Ливърпул, пристигнало от Уулвърхемптън през 2020 г., "червените" извадиха от употреба №20.

