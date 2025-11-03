Трент остави трогателно послание на Жота (ВИДЕО)

Трент Александър-Арнолд остави трогателно послание на бившия си съотборник Диого Жота преди двубоя между Ливърпул и Реал Мадрид от четвъртия кръг на Шампионска лига.
Екс звездата на мърсисайдци бе част от делегация на Реал, която положи венец на мемориала пред Анфийлд.
"Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството.", е написал английският национал.
Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025
При мемориала беше поставена и конзола за игри в чест на любовта между Жота и гейминга.
Александър-Арнолд бе придружен от треньора на "белите" Чаби Алонсо - също бивш играч на Ливърпул. С тях бяха още Дийн Хаусен и легендата на Реал - Емилио Бутрагеньо.
Диого Жота и брат му Андре загинаха в автомобилна катастрофа през юли. След смъртта на португалското крило Ливърпул, пристигнало от Уулвърхемптън през 2020 г., "червените" извадиха от употреба №20.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK