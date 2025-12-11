Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)

Реал Мадрид боксува! А това не носи нищо добро на треньора Шаби Алонсо. Никога не е добре да трупаш загуби в гранд като 15-кратния победител в Шампионска лига и 36-кратен шампион на Испания!

Затова, особено след загубата от Манчестър Сити в Шампионска лига вчера (10 декември), всички са вперили поглед в стола на испанеца и се питат дали се клати!

Преди дни Реал загуби от Селта в първенството, а поражението с 1:2 от английския тим у дома логично изкара на дневен ред въпроса има ли място Алонсо на резервната скамейка?

Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Балансът

Шаби Алонсо пристигна в Реал в началото на сезона.

Той акостира на на "Бернабеу" с надеждата, че ще върне тима в шампионския път. Все пак Алонсо бе човекът, който начело на Байер Леверкузен, детронира Байерн Мюнхен като шампион на Германия и изведе отбора си до финал в Лига Европа.

Само че в Реал нещата не се развиват по мечтания начин.

Снимка: Reuters

Откакто е начело на "белите", тимът записа 28 мача, в които има 19 победи, 4 равенства и 5 загуби. Не звучи зле, но...

Пораженията са във важни срещи!

Седми и втори

Реал загуби от Ливърпул и Манчестър Сити в Шампионската лига, като това отрежда на тима седмо място в класирането преди коледните празници.

Доста незавидно, ако фокусът е 16-та титла!

Снимка: Reuters

Другите две загуби са от Селта и Атлетико Мадрид в Испания.

Така "белите" са на второ място в класирането след Барселона. От големия си враг Барселона тимът изостава с 4 точки.

Последната загуба е от ПСЖ в плейофите на Световното клубно първенство.

Футболистите

За смяната на Алонсо се говори отдавна, но изглежда, че в съблекалнята на Реал той е успял да натрупа подкрепа.

"Това е труден момент за играчите и всички. След гола прегърнах Алонсо, защото исках да покажа, че всички сме зад нашия треньор. Правят се някакви неща отвън и исках да покажа обединението. Това е взискателен клуб и трябва да приемем освиркванията.", бе категоричен Родриго.

Снимка: Reuters

"Всеки мач сме под наблюдение, както винаги в Реал Мадрид. Съблекалнята е на 100% зад Алонсо, разбираме посланието му. Ежедневната атмосфера е добра.", добави Раул Асенсио след загубата от Манчестър Сити.

Самият Алонсо, запитан за поста си, заяви: "Този въпрос не трябва да е към мен. Концентриран съм върху следващия мач на Реал Мадрид, това е важното".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK