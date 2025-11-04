„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал

Арсенал продължи перфектната си форма в Шампионската лига с победа с 3:0 над Славия Прага. Това е четвърти пореден успех за „топчиите“ без допуснат гол.

Лидерът в Англия вече има 11 поредни победи над чешки съперници, а в Шампионската лига това е девети последователен успех.

В края на мача Макс Дауман от "артилеристите" се превърна в най-младия футболист, записал минути в историята на турнира.

Какво се случи?

През първото полувреме домакините от Прага не отправиха нито един точен изстрел към вратата на Арсенал - нещо, което изобщо не е изненада. През октомври „артилеристите“ допуснаха едва един точен удар във Висшата лига.

Арсенал отново сервира от специалитета си – статичните положения. В 32' Букайо Сака откри резултата от дузпа, отсъдена за игра с ръка при центриране след корнер.

Капитанът на „топчиите“ не се поколеба и реализира хладнокръвно от бялата точка. Сака обича да бележи като гост - той се превърна в първия играч на Арсенал, който вкарва в четири поредни визити на отбора си в Шампионската лига. Това накара коментаторите на Острова да се пошегуват, че Сака е "турист".

Момент за историята

В самото начало на втората част Арсенал сложи точка на спора. Чешката защита се пропука 40 секунди след подновяването на играта, а Микел Мерино се възползва след перфектно центриране на Леандро Тросар.

В 68' отново Мерино направи резултата класически с деветото си попадение за сезона. Малко след това Дауман стъпи на терена и се превърна в най-младия футболист, записал минути в историята на Шампионската лига - на 15 години, 10 месеца и 4 дни.

Арсенал продължава да лети високо този сезон. С 4 поредни победи „топчиите“ временно оглавяват класирането в Шампионската лига, а във Висшата лига водят с 6 точки пред втория - Манчестър Сити.

