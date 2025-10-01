В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания

ПСЖ изненада Барселона и спечели дербито от втория кръг на Шампионската лига с 2:1 след гол в 90'. Парижани станаха първият отбор в историята, който постига три поредни победи като гост над каталунците.

В последните секунди

Срещата започна с висок интензитет, като Ламин Ямал бе неудържим. Талантът от школата на Барселона се превърна в най-младия играч с 24 мача в Шампионската лига преди да навърши 19 години.

Топката летеше от едното наказателно поле до другото за секунди. В 14' Барселона създаде първата опасна ситуация. Ламин Ямал с прекрасен пас изведе Феран Торес сам срещу вратаря. Испанецът премина през Лука Шевалие, но последната дума бе на Илия Забарни, който от голлинията изчисти.

Снимка: Reuters

В 19' каталунците откриха резултата. Ламин Ямал открадна топката в центъра и подаде към Педри, който веднага отклони към Маркъс Рашфорд. Англичанинът по чудесен начин откри измъкналия се Феран Торес, който направи Шевалие безпомощен.

Така Рашфорд се превърна в англичанинът с най-много асистенции във всички турнири - 4. Също така той прави асистенция в трети пореден мач за Барселона. А каталунците продължават серията си от 45 мача с поне едно вкарано попадение - най-дългата серия за отбора от 1944 г. насам. В тази серия те са отбелязали 127 гола.

Снимка: Reuters

ПСЖ отговори в 38' чрез 19-годишния Сени Маюлу, който вкарва третия си гол в Шампионската лига. Заслугата обаче бе на Нуно Мендеш, който направи чудесен пробив от собственото си поле и подаде на Маюлу между двама защитници в "червено-синьо".

Брадли Баркола имаше шанс да обърне резултата минути по-късно, след като надигра Жерар Мартин, но ударът му бе много неточен.

Снимка: Reuters

Второто полувреме също започна с високо темпо на игра. В 64' дойде най-сериозното положение за Барселона. След опасна контраатака топката без изчистена в краката на Дани Олмо, чийто удар бе изчистен от голлинията от Ашраф Хакими. След това последва удар и на Ламин Ямал, който бе спасен.

Снимка: Reuters

В последните секунди ПСЖ нанесе смъртоносния си удар. Високо изнесената защитна линия на Барселона създаде проблеми и Ашраф Хакими се измъкна. Мароканецът подаде успоредно на голлинията, а резервата Гонсало Рамош матира Войчех Шченсни.

Интересното е, че ПСЖ е спечелил 8 от последните си 15 мача, в които е изоставал в резултата.

Снимка: Reuters

