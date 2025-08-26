Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ

Вечерта на изненадите в Шампионска лига! След като казахстанският Кайрат се класира за основната фаза за първи път, това направи и Пафос.

Основаният преди само 11 години кипърски клуб влетя в елита на футболна Европа, елиминирайки Цървена звезда с общ резултат 3:2.

Пафос, който спечели с 2:1 в Белград преди седмица, стигна до 1:1 у дома тази вечер.

Балканска битка

Двубоят на ст. Алфамега в Лимасол беше равностоен в първите 30 минути. Постепенно кипърците поеха инициативата и в 34' Андерсон Силва стреля, но вратарят на сръбския гранд Матеус се намеси. 8 минути по-късно бразилският страж спря и Жоао Корея.

Звезда отговори след час игра, когато капитанът Мирко Иванич изравни общия резултат. Крилото на гостите отправи удар от около 18 метра, получи се рикошет и топката се оплете в мрежата зад Неофитос Михаил.

Пафос се събуди след попадението. Бруно Фелипе не намери целта в 83', но 6 минути по-късно резервата Жажа отбеляза страхотен гол - 1:1. Той получи топката от Пепе и я прати неспасяемо в далечния ъгъл, като останаха съмнения дали идеята му не беше да подава.

В оставащите минути не липсваше напрежение и на терена, и на трибуните, обаче играчите на Пафос издържаха. Така отборът, който елиминира ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите преди година, ще играе в Шампионска лига през този сезон.

Пафос е третият кипърски тим, стигал до основата фаза. На 4 пъти го постигна АПОЕЛ Лимасол, а веднъж Анортозис Фамагуста.

