Да събереш на една маса Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Килиан Мбапе и Винисиус, за да... редят конструктор. Да, случи се и просто обърна света с главата надолу!

Датският бранд, произвеждащ известните тухлички от почти век, успя да изненада всички с рекламната си кампания, насочена към световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.

И след като всички ахнаха от идеята и реализацията, се породи въпросът дали наистина тези четиримата са били в една стая, по едно и също време?

"Не е изкуствен интелект"

От компанията посрещнаха дискусията за истинността на рекламата си радушно.

Даже добавиха хаштаг "Честно, не е изкуствен интелект" към видеото, което вече има над 14,5 милиона харесвания в социалните мрежи.

Бюджетът на компанията позволява това да се случи. По непотвърдени данни, хонорарите на звездите са 22 милиона евро. Роналдо взима най-много - 8 милиона евро, Меси и Мбапе - по 5 милиона евро, а Винсиус - 4 милиона евро.

Проблемът остава... логистиката. Кога тези четиримата са имали време да се съберат в една стая?

Версиите

Именно този въпрос повдига дискусията за използване на новите технологии в рекламата.

В интернет пространството се появи клип, на който се вижда друг човек, облечен точно като Винисиус в същата обстановка. Това отключи версията за използване на "двойници", върху които са насложени лицата на звездите.

Behind the scenes of the viral Lego commercial featuring Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé and Vinicius Júnior



They used body doubles for the entire shoot!



Yes, with DOUBLES pic.twitter.com/0Yg9gdZ07n — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 4, 2026

Припомняме, че и последната кампания, в която главни герои бяха Роналдо и Меси - на известна марка за чанти, аксесоари и дрехи, бе заснета отделно - първо единия, после другия.

В подкрепа на тезата за използване на изкуствен интелект се изказват и редица специалисти. Те изтъкват, че футболистите са странно статични и текстурата на лицата им е почти перфектна.

При това, по време на самата реклама се появява надпис "Използвана е анимация", с което производителят вероятно се застрахова.

Влиянието

И въпреки това, рекламата е истинско събитие в света на футбола и за нея тепърва ще се говори!

И четиримата замесени я споделиха в своите профили с многомилионни последователи, а малките комплекти от тухлички, които ще излязат на пазара, ще покрият хонорарите, а вероятно и ще докарат солидна печалба на компанията.

Вероятно ще отнеме време да разберем дали наистина Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус са редили конструктор заедно!