Жребият за Шампионска лига събра Реал с Ливърпул и Манчестър Сити

Тежки сблъсъци в Шампионската лига още през есента! Тегленият днес жребий в Монако събра рекордният 15-кратен победител Реал Мадрид с английските грандове Ливърпул и Манчестър Сити, а носителят на трофея пари Сен Жермен ще се изправи срещу испанския шампион Барселона и германския - Байерн Мюнхен.

Жребият

Първа урна

ПСЖ - Байерн (Д), Барселона (Г), Аталанта (Д), Байер Леверкузен (Г), Тотнъм (Д), Спортинг (Г), Нюкасъл (Д), Атлетик Билбао (Г)

Реал Мадрид - Манчестър Сити (Д), Ливърпул (Г), Ювентус (Д), Бенфика (Г), Марсилия (Д), Олимпиакос (Г), Монако (Д), Кайрат (Г)

Байерн - Челси (Д), ПСЖ (Г), Брюж (Д), Арсенал (Г), Спортинг (Д), ПСВ (Г), Сен Жилоа (Д), Пафос (Г)

Челси - Барселона (Д), Байерн (Г), Бенфика (Д), Аталанта (Г), Аякс (Д), Наполи (Г), Пафос (Д), Карабах (Г)

Интер - Ливърпул (Д), Борусия Дортмунд (Г), Арсенал (Д), Атлетико (Г), Славия Прага (Д), Аякс (Г), Кайрат (Д), Сен Жилоа (Г)

Борусия Дортмунд - Интер (Г), Манчестър Сити (Г), Виляреал (Д), Ювентус (Г), Бодьо Глимт (Д), Тотнъм (Г), Атлетик Билбао (Д), Копенхаген (Г)

Ливърпул - Реал Мадрид (Д), Интер (Г), Атлетико Мадрид (Д), Айнтрахт Франкфурт (Г), ПСВ (Д), Марсилия (Г), Карабах (Д), Галатасарай (Г)

Барселона - ПСЖ (Д), Челси (Г), Айнтрахт Франкфурт (Д), Брюж (Г), Олимпиакос (Д), Славия Прага (Г), Копенхаген (Д), Нюкасъл (Г)

Манчестър Сити - Борусия Дортмунд (Д), Реал Мадрид (Г), Байер Леверкузен (Д), Виляреал (Г), Наполи (Д), Бодьо Глимт (Г), Галатасарай (Д), Монако (Г)

До кулминацията – финала на 30 май 2026 г. на Пушкаш Арена в Будапеща има да се изиграят изумителни битки в Шампионска лига. Много от тях, българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Какво е Шампионска лига без Champions TV?

Вече дори не можем да си го представим, но бързаме точно днес, когато ще се изтегли жребият в Монако да ви припомним, че всеки вторник и всяка сряда вечер, всички, абсолютно всички късни мачове от програмата на основната, т. нар. групова фаза на турнира ще могат да бъдат проследени едновременно, напълно безплатно и без регистрация с комбинирано предаване.

И къде ще може да проследите това комбинирано предаване, за да знаете във всеки един миг и за всяка част от секундата на кой стадион е паднал гол, кой е авторът на този гол, има ли някъде супер драма, изпусната дузпа, или червен картон? Мястото е само едно вече трета година:

Може да го направите като отидете на 2 адреса:

btvsport.bg

Или Sportal.bg

На двата адреса, всеки вторник и всяка сряда ще ви очаква статия НА ЖИВО, в която ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в Шампионска лига едновременно!

Его този линк е билет за нестихващи емоции:

https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

За втори пореден сезон Шампионска лига се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост.

Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите.

Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на Пушкаш Арена в Будапеща.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Fulham срещу Манчестър сити 25.05.2025 18:00

Ливърпул срещу Crystal Palace 25.05.2025 18:00

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и АФК Борнемут

Манчестър сити 3 : 1 АФК Борнемут 57% Притежание на топката 43% 5 Точни удари 6 7 Неточни удари 2 51 Опасни атаки 41 7 Нарушения 13 3 Корнери 1 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 27 3 25 24 8 19 20 17 7 9 9 24 19 16 4 12 22 27 2 3 13 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 25 Мануел Аканджи 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 19 Илкай Гюндоган 20 Бернардо Силва 17 Кевин Де Бройне 7 Омар Мармуш 9 Ерлинг Халанд 13 Кепа Арисабалага 22 Джулиан Арауджо 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 4 Люис Кук 12 Тайлър Адамс 24 Антоан Семеньо 19 Джъстин Клуйверт 16 Маркъс Таверние 9 Еванилсън Срещата по минути Даниел Джебисън отбеляза гол! 90+6′ 90+2′ Джак Грийлиш влезе на мястото на Бернардо Силва 90+2′ Джереми Доку влезе на мястото на Илкай Гюндоган 90+1′ Оскар Боб влезе на мястото на Омар Мармуш 89′ Нико Гонсалес отбеляза гол! Маркъс Таверние получи жълт картон 88′ Хулио Солер влезе на мястото на Керкез Милош 83′ 83′ Родри Ернандес влезе на мястото на Ерлинг Халанд Даниел Джебисън влезе на мястото на Еванилсън 83′ Люис Кук e изгонен с директен червен картон 73′ Адам Смит влезе на мястото на Джулиан Арауджо 69′ 69′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Кевин Де Бройне 68′ Жълт картон за Едерсън Мораес 67′ Директен червен картон за Матео Ковачич Дейвид Брукс влезе на мястото на Джъстин Клуйверт 46′ Жълт картон за Джулиан Арауджо 44′ 38′ ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си Дийн Хуйсен получи жълт картон 36′ 14′ ГООООЛ! Омар Мармуш беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Ливърпул

Brighton & Hove Albion 3 : 2 Ливърпул 49% Притежание на топката 51% 17 Точни удари 12 8 Неточни удари 6 69 Опасни атаки 36 9 Нарушения 8 3 Корнери 3 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 2 27 29 4 30 20 26 17 8 9 18 8 11 19 10 38 84 5 78 21 1 1 Барт Вербрюген 2 Тарик Лампти 27 Матс Вифер 29 Ян Пол ван Хеке 4 Адам Уебстър 30 Первис Еступинан 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 17 Янкуба Минтех 8 Браджан Груда 9 Жоао Педро 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 78 Джарел Куанса 21 Константинос Цимикас 10 Алексис Мак Алистър 38 Райън Грейвънбърч 8 Доминик Собослай 11 Мохамед Салах 19 Харви Елиът 18 Коди Гакпо Срещата по минути 85′ ГООООЛ! Джак Хиншелуд беше точен за отбора си 84′ Хари Хоуъл влезе на мястото на Дани Уелбек 84′ Джак Хиншелуд е сменен от Янкуба Минтех Ватару Ендо е сменен от Конър Брадли 77′ 77′ Жълт картон за Адам Уебстър 74′ Диего Гомес влезе на мястото на Ясин Абас Аяри 73′ Мат О'Райли е сменен от Браджан Груда 69′ Каору Митома отбеляза гол! 65′ Каору Митома влезе на мястото на Саймън Адингра Къртис Джоунс влезе на мястото на Доминик Собослай 63′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Федерико Киеза 63′ Луис Диас е сменен от Коди Гакпо 63′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 45+1′ 32′ Ясин Абас Аяри отбеляза гол! Харви Елиът отбеляза гол! 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул 2 : 2 Арсенал 44% Притежание на топката 56% 10 Точни удари 11 4 Неточни удари 4 38 Опасни атаки 67 13 Нарушения 10 3 Корнери 1 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 26 38 17 11 8 18 7 7 19 11 8 5 23 4 2 15 49 22 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 11 Мартинели Срещата по минути 90+7′ Отменен гол Александър Зинченко влезе на мястото на Букайо Сака 88′ 83′ Харви Елиът влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 79′ Диого Хота е сменен от Луис Диас Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 78′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на Бен Уайт 78′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 70′ 67′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Къртис Джоунс 67′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли 66′ Алексис Мак Алистър е сменен от Коди Гакпо 60′ Жълт картон за Конър Брадли Мартинели отбеляза гол! 47′ М. Луис-Скели получи жълт картон 43′ Жълт картон за Микел Мерино 34′ 21′ Луис Диас отбеляза гол! 20′ Коди Гакпо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Манчестър сити

Southampton 0 : 0 Манчестър сити 28% Притежание на топката 72% 2 Точни удари 14 0 Неточни удари 12 10 Опасни атаки 151 9 Нарушения 8 1 Корнери 15 2 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. Mary's Stadium Състави 30 6 35 5 14 4 26 34 33 18 20 9 87 17 47 20 8 82 3 25 24 31 30 Арън Рамсдейл 6 Тейлър Харвуд-Белис 35 Ян Беднарек 5 Джак Стивънс 14 Джеймс Бри 4 Флин Даунс 26 C. Ugochukwu 34 Уелингтън 33 Тайлър Диблинг 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 20 К. Сулемана 31 Едерсън Мораес 82 Р. Луис 3 Рубен Диас 25 Мануел Аканджи 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 87 Джеймс МакАти 17 Кевин Де Бройне 47 Фил Фодън 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+3′ Ще е малка е сменен от Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 88′ Рос Стюарт влезе на мястото на К. Сулемана 88′ Райън Манинг влезе на мястото на Уелингтън Омар Мармуш е сменен от Матео Ковачич 84′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Фил Фодън 76′ N. O'Reilly влезе на мястото на Р. Луис 76′ 65′ Камерън Арчър е сменен от Тайлър Диблинг 56′ Флин Даунс получи жълт картон Джереми Доку влезе на мястото на Джеймс МакАти 46′ 46′ Джо Арибо е сменен от C. Ugochukwu 43′ C. Ugochukwu получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Ливърпул

Челси 3 : 1 Ливърпул 35% Притежание на топката 50% 14 Точни удари 5 3 Неточни удари 6 37 Опасни атаки 33 10 Нарушения 6 3 Корнери 5 6 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 25 23 6 3 45 8 7 20 11 15 20 11 19 18 3 17 66 78 4 21 1 1 Робърт Санчес 25 Мойсес Кайседо Корозо 23 Тревох Чалоба 6 Л. Колвил 3 Кукурела 45 Ромео Лавия 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Коул Палмър 11 Нони Мадуеке 15 Николас Джаксън 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 78 Джарел Куанса 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 3 Ватару Ендо 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 19 Харви Елиът 18 Коди Гакпо 20 Диого Хота Срещата по минути 90+6′ Коул Палмър прати топката в мрежата. 88′ Рийс Джеймс е сменен от Хоакин Фернандес ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 85′ 84′ Джейдън Санчо получи жълт картон Федерико Киеза влезе на мястото на Константинос Цимикас 82′ 78′ Мало Густо е сменен от Ромео Лавия 72′ Джейдън Санчо е сменен от Николас Джаксън Доминик Собослай влезе на мястото на Харви Елиът 69′ Алексис Мак Алистър е сменен от Ватару Ендо 69′ Джарел Куанса получи жълт картон 58′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 58′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 57′ 54′ Жълт картон за Тревох Чалоба Върджил ван Дайк получи жълт картон 51′ 3′ Хоакин Фернандес отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Уулвърхамптън

Манчестър сити 1 : 0 Уулвърхамптън 64% Притежание на топката 50% 5 Точни удари 5 4 Неточни удари 6 75 Опасни атаки 33 7 Нарушения 6 4 Корнери 5 0 Засади 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 27 3 24 75 20 8 7 19 11 17 9 5 27 22 8 7 3 2 12 24 1 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 7 Омар Мармуш 19 Илкай Гюндоган 11 Джереми Доку 17 Кевин Де Бройне 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 12 Емануел Агбаду 24 Тоти Гомес 22 Нелсън Семедо 8 Жоао Гомес 7 Андре 3 Райън Айт Нури 5 Маршал Мунеци 27 Jean-Ricner Bellegarde 9 Jørgen Strand Larsen Срещата по минути 90+3′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Матео Ковачич Сантяго Буено влезе на мястото на Нелсън Семедо 86′ Хи Чан Хуанг е сменен от Матеус Куня 85′ 84′ Джеймс МакАти е сменен от Илкай Гюндоган 84′ Фил Фодън влезе на мястото на Кевин Де Бройне 83′ Р. Луис е сменен от Омар Мармуш Гонсало Гуедес влезе на мястото на Андре 80′ Родриго Гомес е сменен от Jean-Ricner Bellegarde 66′ Пабло Сарабия влезе на мястото на Мат Дохърти 65′ 58′ Мануел Аканджи влезе на мястото на N. O'Reilly 35′ ГООООЛ! Кевин Де Бройне беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Тотнъм

Ливърпул 5 : 1 Тотнъм 62% Притежание на топката 41% 16 Точни удари 3 9 Неточни удари 3 56 Опасни атаки 32 16 Нарушения 13 8 Корнери 5 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 18 7 22 19 11 15 14 10 24 4 33 13 1 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 14 Арчи Грей 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 11 Матис Тел Срещата по минути Ричарлисън получи жълт картон 90+4′ 90+4′ Жълт картон за Харви Елиът 83′ Дарвин Нуньес е сменен от Алексис Мак Алистър 76′ Ватару Ендо е сменен от Трент Александър-Арнолд 76′ Харви Елиът е сменен от Луис Диас Уилсън Одоберт влезе на мястото на Матис Тел 68′ 68′ Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 68′ Къртис Джоунс е сменен от Доминик Собослай Ричарлисън е сменен от Доминик Соланке 67′ 63′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си Папе Сар влезе на мястото на Арчи Грей 46′ Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 46′ 34′ Коди Гакпо получи жълт картон 34′ Коди Гакпо отбеляза гол! 24′ ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 16′ Луис Диас отбеляза гол! ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Астън Вила

Манчестър сити 2 : 1 Астън Вила 61% Притежание на топката 41% 10 Точни удари 3 4 Неточни удари 3 59 Опасни атаки 32 7 Нарушения 13 10 Корнери 5 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 18 27 3 24 75 8 87 20 19 7 17 9 27 8 41 44 24 2 4 14 12 23 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 8 Матео Ковачич 87 Джеймс МакАти 20 Бернардо Силва 19 Илкай Гюндоган 7 Омар Мармуш 17 Кевин Де Бройне 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 9 Маркъс Рашфорд Срещата по минути 90+6′ Мануел Аканджи влезе на мястото на Кевин Де Бройне 90+4′ Матеус Нунес отбеляза гол! 86′ Бернардо Силва получи жълт картон Дониел Мален е сменен от Морган Роджърс 86′ Оли Уоткинс получи жълт картон 85′ 77′ Матеус Нунес получи жълт картон Оли Уоткинс е сменен от Маркъс Рашфорд 76′ Асенсио влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 76′ 74′ Джереми Доку е сменен от Джеймс МакАти 70′ Жълт картон за Йошко Гвардиол Джон Макгин влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 61′ Аксел Дисаси е сменен от Мати Кеш 61′ Жълт картон за Морган Роджърс 50′ Лукас Дигне получи жълт картон 35′ 18′ Жълт картон за Маркъс Рашфорд превърна дузпата в гол. 18′ 7′ ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Ливърпул

Leicester City 0 : 1 Ливърпул 42% Притежание на топката 58% 3 Точни удари 24 2 Неточни удари 4 67 Опасни атаки 60 11 Нарушения 7 1 Корнери 13 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: King Power Stadium Състави 30 21 3 4 33 6 24 14 11 35 10 7 11 8 18 38 10 84 5 4 21 1 30 Мадс Хермансен 21 Рикардо Перейра 3 Wout Faes 4 Conor Coady 33 Лука Томас 6 Уилфред Ндиди 24 Бубакари Сумаре 14 Боби Рийд 11 Билал Ел Ханус 35 Kasey McAteer 10 Стифи Мавидиди 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Къртис Джоунс е сменен от Луис Диас 90+4′ 85′ Jeremy Monga е сменен от Стифи Мавидиди 83′ Оливър Скип е сменен от Уилфред Ндиди 83′ Джеймс Джъстин е сменен от Рикардо Перейра Жълт картон за Трент Александър-Арнолд 77′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 76′ Харви Елиът е сменен от Доминик Собослай 71′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли 71′ 70′ Уилфред Ндиди получи жълт картон Конър Брадли получи жълт картон 65′ 62′ Петсън Дака влезе на мястото на Джейми Варди 61′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Боби Рийд Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 60′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Манчестър сити

Everton 0 : 2 Манчестър сити 33% Притежание на топката 67% 7 Точни удари 8 1 Неточни удари 4 38 Опасни атаки 63 7 Нарушения 6 2 Корнери 5 5 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 19 37 27 11 16 10 22 7 20 17 26 14 19 27 3 24 75 18 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 37 Джеймс Гарнър 27 Идриса Гуейе 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 22 Армандо Броя 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 14 Нико Гонсалес 19 Илкай Гюндоган 20 Бернардо Силва 17 Кевин Де Бройне 26 Савио Морейра де Оливейра 7 Омар Мармуш Срещата по минути ГООООЛ! Матео Ковачич беше точен за отбора си 90+2′ 90+1′ Джордан Пикфорд получи жълт картон Мануел Аканджи влезе на мястото на Кевин Де Бройне 88′ 86′ Жълт картон за Тим Ироегбунам ГООООЛ! N. O'Reilly беше точен за отбора си 84′ 79′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Харисън 79′ Тим Ироегбунам е сменен от Идриса Гуейе 79′ Карлос Алкараз е сменен от Илиман Ндиайе Матео Ковачич е сменен от Нико Гонсалес 78′ Джереми Доку влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 78′ 63′ Бето е сменен от Армандо Броя 62′ Жълт картон за Идриса Гуейе 55′ Жълт картон за Майкъл Кийн 52′ Майкъл Кийн е сменен от Джеймс Тарковски

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уест Хем

Ливърпул 2 : 1 Уест Хем 55% Притежание на топката 45% 11 Точни удари 10 4 Неточни удари 1 59 Опасни атаки 28 15 Нарушения 8 10 Корнери 3 5 Засади 4 4-2-3-1 Формация 3-5-2 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 21 38 10 11 17 7 20 20 14 29 4 8 10 57 25 15 26 23 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 7 Луис Диас 20 Диого Хота 23 Алфонс Ареола 25 Жан-Клер Тодибо 15 Константинос Мавропанос 26 Макс Килман 29 Аарон Уан-Бисака 4 Карлос Солер 8 Джеймс Уорд-Проус 10 Лукас Пакета 57 Оливър Скарлс 20 Джарод Боуен 14 Кудус Мохамед Срещата по минути Жълт картон за Лукас Пакета 90+8′ Жълт картон за Владимир Куфал 90+6′ 89′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 85′ Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах Луис Гилхерме е сменен от Жан-Клер Тодибо 78′ Никлас Фюлкруг е сменен от Карлос Солер 78′ 68′ Доминик Собослай влезе на мястото на Къртис Джоунс 68′ Джарел Куанса влезе на мястото на Конър Брадли 60′ Андрю Робъртсън е сменен от Константинос Цимикас 60′ Коди Гакпо влезе на мястото на Диого Хота Владимир Куфал влезе на мястото на Оливър Скарлс 57′ 18′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Crystal Palace

Манчестър сити 5 : 2 Crystal Palace 68% Притежание на топката 32% 16 Точни удари 6 5 Неточни удари 2 65 Опасни атаки 29 10 Нарушения 16 1 Корнери 4 1 Засади 3 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 82 3 24 75 8 14 87 19 7 17 14 7 10 12 20 18 3 26 5 8 1 31 Едерсън Мораес 82 Р. Луис 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 8 Матео Ковачич 14 Нико Гонсалес 87 Джеймс МакАти 19 Илкай Гюндоган 7 Омар Мармуш 17 Кевин Де Бройне 1 Дийн Хендерсън 26 Крис Ричардс 5 Maxence Lacroix 8 Джеферсън Лерма 12 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 18 Даичи Камада 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 10 Еберечи Езе 14 Жан-Филип Матета Срещата по минути Джеферсън Лерма получи жълт картон 90+4′ 87′ Джак Грийлиш е сменен от Матео Ковачич 87′ Джереми Доку е сменен от Кевин Де Бройне 82′ Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джеймс МакАти 82′ Оскар Боб влезе на мястото на Омар Мармуш Матей Франса е сменен от Еберечи Езе 80′ Джъстин Девенни е сменен от Адам Уортън 80′ 79′ N. O'Reilly отбеляза гол! 71′ Стефан Ортега влезе на мястото на Едерсън Мораес 68′ Джеймс МакАти получи жълт картон Натаниел Клин влезе на мястото на Maxence Lacroix 63′ Бен Чилуел е сменен от Тирик Мичъл 63′ 56′ ГООООЛ! Джеймс МакАти беше точен за отбора си Жълт картон за Maxence Lacroix 54′ 47′ Матео Ковачич отбеляза гол! Уил Хюз влезе на мястото на Жан-Филип Матета 46′ 40′ Нико Гонсалес получи жълт картон 36′ Омар Мармуш отбеляза гол! 33′ ГООООЛ! Кевин Де Бройне беше точен за отбора си Даичи Камада получи жълт картон 31′ Крис Ричардс отбеляза гол! 21′ ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Манчестър сити

Манчестър Юнайтед 0 : 0 Манчестър сити 42% Притежание на топката 58% 8 Точни удари 4 5 Неточни удари 5 43 Опасни атаки 41 13 Нарушения 9 5 Корнери 3 1 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-3-1-2 Стадион: Old Trafford Състави 24 3 5 15 20 18 25 13 8 17 9 7 47 17 20 8 19 27 3 24 75 31 24 Андре Онана 3 Нусар Мазрауи 5 Хари Магуайър 15 Лени Йоро 20 Диого Далот 18 Каземиро 25 Мануел Угарте Рибейро 13 Патрик Доргу 8 Бруно Фернандес 17 Алехандро Ферейра 9 Расмус Хойлунд 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 19 Илкай Гюндоган 17 Кевин Де Бройне 7 Омар Мармуш 47 Фил Фодън Срещата по минути 84′ Лени Йоро получи жълт картон 75′ Мейсън Маунт получи жълт картон Р. Луис е сменен от N. O'Reilly 74′ Джак Грийлиш е сменен от Илкай Гюндоган 74′ 71′ Джошуа Зиркзи влезе на мястото на Расмус Хойлунд 71′ Мейсън Маунт е сменен от Мануел Угарте Рибейро 67′ Диого Далот получи жълт картон 58′ Виктор Линдельоф влезе на мястото на Хари Магуайър Джереми Доку е сменен от Фил Фодън 58′ Жълт картон за Бернардо Силва 46′ Жълт картон за Рубен Диас 1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Ливърпул

Fulham 3 : 2 Ливърпул 38% Притежание на топката 62% 8 Точни удари 10 4 Неточни удари 4 34 Опасни атаки 58 10 Нарушения 9 4 Корнери 4 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Craven Cottage Състави 1 21 5 3 33 16 20 30 18 17 9 20 11 8 18 38 10 17 5 4 26 62 1 Бернд Лено 21 Тимъти Кастане 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 16 Sander Berge 20 Саша Лукич 30 Райън Сесеньон 18 Андреас Перейра 17 Алекс Ивоби 9 Родриго Муниз 62 Каоимхин Келехер 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 20 Диого Хота Срещата по минути 90+5′ Жълт картон за Бернд Лено 86′ Жълт картон за Емил Смит Роу 86′ Емил Смит Роу получи жълт картон 82′ Адама Траоре влезе на мястото на Райън Сесеньон 82′ Кени Тете влезе на мястото на Алекс Ивоби Федерико Киеза е сменен от Андрю Робъртсън 82′ 76′ Емил Смит Роу влезе на мястото на Андреас Перейра 76′ Харисън Рийд е сменен от Саша Лукич 76′ Раул Хименес е сменен от Родриго Муниз Луис Диас отбеляза гол! 72′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 67′ Конър Брадли влезе на мястото на Ибрахима Конате 67′ Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 55′ Луис Диас е сменен от Коди Гакпо 55′ 46′ Жълт картон за Саша Лукич 37′ ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 32′ ГООООЛ! Алекс Ивоби беше точен за отбора си 23′ Райън Сесеньон отбеляза гол! ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Everton

Ливърпул 1 : 0 Everton 74% Притежание на топката 26% 11 Точни удари 3 6 Неточни удари 2 91 Опасни атаки 36 7 Нарушения 11 11 Корнери 5 2 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 62 17 5 4 26 38 10 11 8 7 24 29 11 16 27 37 15 6 32 19 1 1 Алисън 62 Каоимхин Келехер 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 27 Идриса Гуейе 37 Джеймс Гарнър 29 Джеспър Линдстрьом 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 24 Карлос Алкараз Срещата по минути 90+2′ Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах 88′ Дарвин Нуньес получи жълт картон 86′ Коди Гакпо влезе на мястото на Луис Диас Юсеф Рамало Чермити е сменен от Abdoulaye Doucouré 86′ Армандо Броя е сменен от Бето 79′ Ашли Йънг е сменен от Карлос Алкараз 78′ Тим Ироегбунам влезе на мястото на Джеймс Гарнър 78′ 75′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота Илиман Ндиайе влезе на мястото на Джак Харисън 69′ 64′ Диого Хота получи жълт картон 57′ ГООООЛ! Диого Хота беше точен за отбора си Жълт картон за Бето 29′ Отменен гол 20′ Джеймс Тарковски получи жълт картон 11′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Leicester City

Манчестър сити 2 : 0 Leicester City 73% Притежание на топката 27% 11 Точни удари 1 7 Неточни удари 1 84 Опасни атаки 18 11 Нарушения 8 5 Корнери 0 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 27 3 24 45 75 14 19 26 10 11 9 20 11 2 6 24 16 3 4 33 30 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 45 Абдукодир Хусанов 75 N. O'Reilly 14 Нико Гонсалес 19 Илкай Гюндоган 26 Савио Морейра де Оливейра 10 Джак Грийлиш 11 Джереми Доку 30 Мадс Хермансен 3 Wout Faes 4 Conor Coady 33 Лука Томас 2 Джеймс Джъстин 6 Уилфред Ндиди 24 Бубакари Сумаре 16 Виктор Кристиансен 20 Петсън Дака 11 Билал Ел Ханус 9 Джейми Варди Срещата по минути 90+2′ Витор Рейс е сменен от Йошко Гвардиол 90+1′ Р. Луис е сменен от Илкай Гюндоган Жълт картон за Оливър Скип 89′ 85′ Оскар Боб е сменен от Савио Морейра де Оливейра Джордан Аю е сменен от Петсън Дака 80′ 80′ Жълт картон за Нико Гонсалес 78′ Джеймс МакАти влезе на мястото на Джереми Доку Лука Томас получи жълт картон 77′ Рикардо Перейра влезе на мястото на Бубакари Сумаре 76′ Джеймс Джъстин получи жълт картон 71′ Калеб Околи е сменен от Виктор Кристиансен 60′ Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Билал Ел Ханус 60′ Оливър Скип е сменен от Джейми Варди 46′ Жълт картон за Джейми Варди 34′ 29′ Омар Мармуш отбеляза гол! 2′ Джак Грийлиш отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Brighton & Hove Albion

Манчестър сити 2 : 2 Brighton & Hove Albion 60% Притежание на топката 40% 8 Точни удари 12 3 Неточни удари 3 56 Опасни атаки 34 10 Нарушения 10 4 Корнери 5 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 18 82 45 3 24 19 14 26 7 11 9 9 17 14 22 20 25 41 29 4 30 1 18 Стефан Ортега 82 Р. Луис 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 19 Илкай Гюндоган 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 7 Омар Мармуш 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 1 Барт Вербрюген 41 Джак Хиншелуд 29 Ян Пол ван Хеке 4 Адам Уебстър 30 Первис Еступинан 20 Карлос Балепа Нум Куома 25 Диего Гомес 17 Янкуба Минтех 14 Джорджинио Рътър 22 Каору Митома 9 Жоао Педро Срещата по минути Жълт картон за Барт Вербрюген 90+1′ Матс Вифер получи жълт картон 89′ Жълт картон за Матс Вифер 89′ Матс Вифер влезе на мястото на Карлос Балепа Нум Куома 87′ 86′ Кевин Де Бройне влезе на мястото на Омар Мармуш Браджан Груда влезе на мястото на Янкуба Минтех 83′ Саймън Адингра е сменен от Каору Митома 83′ 76′ Фил Фодън е сменен от Бернардо Силва Дани Уелбек е сменен от Джорджинио Рътър 75′ Ясин Абас Аяри е сменен от Диего Гомес 75′ 61′ Джереми Доку получи жълт картон 58′ Бернардо Силва влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра Абдукодир Хусанов имаше нещастието да си отбележи автогол. 48′ 39′ Омар Мармуш отбеляза гол! Жълт картон за Карлос Балепа Нум Куома 26′ Первис Еступинан отбеляза гол! 21′ Каору Митома получи жълт картон 18′ 15′ Савио Морейра де Оливейра получи жълт картон 11′ Ерлинг Халанд прати топката в мрежата. Жоао Педро получи жълт картон 10′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Southampton

Ливърпул 3 : 1 Southampton 71% Притежание на топката 29% 23 Точни удари 3 5 Неточни удари 3 89 Опасни атаки 23 10 Нарушения 9 6 Корнери 4 0 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 21 8 38 17 11 9 7 29 33 18 20 26 8 2 35 6 3 30 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 8 Доминик Собослай 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 9 Дарвин Нуньес 7 Луис Диас 30 Арън Рамсдейл 2 Кайл Уокър-Питърс 35 Ян Беднарек 6 Тейлър Харвуд-Белис 3 Райън Манинг 26 C. Ugochukwu 8 Ще е малка 33 Тайлър Диблинг 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 20 К. Сулемана 29 А. Ерликке Срещата по минути Жълт картон за Пол Онуачу 90+6′ 89′ Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд 88′ Мохамед Салах преодоля вратаря. 86′ Потвърдена дузпа Пол Онуачу е сменен от C. Ugochukwu 83′ Джо Арибо влезе на мястото на Райън Манинг 83′ 81′ Ватару Ендо влезе на мястото на Райън Грейвънбърч Адам Лалана е сменен от Ще е малка 71′ 68′ Диого Хота влезе на мястото на Дарвин Нуньес Юкинари Сугавара е сменен от Тайлър Диблинг 64′ Камерън Арчър е сменен от А. Ерликке 64′ 54′ Мохамед Салах е точен от бялата точка. 51′ Дарвин Нуньес отбеляза гол! 46′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас 46′ Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс 46′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Доминик Собослай 45+3′ Жълт картон за Дарвин Нуньес Ще е малка отбеляза гол! 45+1′ 31′ Константинос Цимикас получи жълт картон Армел Бела-Кочап е сменен от Ян Беднарек 19′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Манчестър сити

Nottingham Forest 1 : 0 Манчестър сити 31% Притежание на топката 69% 6 Точни удари 6 3 Неточни удари 8 39 Опасни атаки 83 9 Нарушения 7 3 Корнери 2 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 16 8 21 10 14 11 9 26 20 47 11 14 27 45 3 24 31 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 16 Nicolás Domínguez 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 87′ Морато е сменен от Калъм Хъдсън-Одои 87′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд 84′ Жълт картон за Калъм Хъдсън-Одои 83′ ГООООЛ! Калъм Хъдсън-Одои беше точен за отбора си 80′ Ибрахим Сангаре влезе на мястото на Антъни Еланга 76′ Райън Йейтс получи жълт картон 69′ Райън Йейтс влезе на мястото на Nicolás Domínguez Омар Мармуш е сменен от Савио Морейра де Оливейра 69′ Кевин Де Бройне е сменен от Фил Фодън 69′ Омар Мармуш влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 69′ Матео Ковачич влезе на мястото на Нико Гонсалес 62′ Р. Луис влезе на мястото на Матеус Нунес 61′ Матеус Нунес получи жълт картон 56′ Жълт картон за Нико Гонсалес 32′ 27′ Жълт картон за Morgan Gibbs-White

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул 2 : 0 Нюкасъл 61% Притежание на топката 35% 9 Точни удари 4 3 Неточни удари 2 51 Опасни атаки 39 12 Нарушения 10 4 Корнери 3 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 21 38 10 11 8 7 20 9 23 10 28 39 8 21 5 33 20 22 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 20 Диого Хота 22 Ник Поуп 21 Валентино Ливраменто 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 20 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 23 Джейкъб Мърфи 10 Антъни Гордън 28 Джоузеф Уилок 9 Калъм Уилсън Срещата по минути Шон Лонгстаф влезе на мястото на Бруно Гимараеш 88′ 87′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Луис Диас 87′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър Жълт картон за Джейкъб Мърфи 80′ 77′ Джарел Куанса влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 77′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч Киърън Трипиър влезе на мястото на Валентино Ливраменто 69′ Уилям Осула влезе на мястото на Калъм Уилсън 69′ Луис Майли е сменен от Сандро Тонали 69′ Харви Барнс влезе на мястото на Джоузеф Уилок 68′ 63′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 62′ Коди Гакпо влезе на мястото на Диого Хота 11′ Доминик Собослай отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Манчестър сити

Тотнъм 0 : 1 Манчестър сити 56% Притежание на топката 35% 11 Точни удари 4 0 Неточни удари 2 47 Опасни атаки 39 12 Нарушения 10 8 Корнери 3 0 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 14 4 13 15 30 10 22 11 28 9 26 7 11 8 14 27 45 3 24 31 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 14 Арчи Грей 4 Кевин Дансо 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 11 Матис Тел 28 Уилсън Одоберт 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 7 Омар Мармуш 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Илкай Гюндоган е сменен от Матео Ковачич 90+4′ Джак Грийлиш влезе на мястото на Джереми Доку 90+2′ Джеймс МакАти влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 90′ 87′ Папе Сар получи жълт картон 82′ Тимо Вернер е сменен от Джеймс Мадисън Бернардо Силва е сменен от Нико Гонсалес 74′ Фил Фодън е сменен от Омар Мармуш 74′ 67′ Джед Спенс е сменен от Съдбата Удоги 67′ Папе Сар влезе на мястото на Родриго Бентанкур 67′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Уилсън Одоберт 66′ Деян Кулусевски влезе на мястото на Матис Тел 57′ Джеймс Мадисън получи жълт картон 31′ Родриго Бентанкур получи жълт картон Ерлинг Халанд отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Ливърпул

Манчестър сити 0 : 2 Ливърпул 66% Притежание на топката 30% 6 Точни удари 7 10 Неточни удари 3 106 Опасни атаки 25 3 Нарушения 12 7 Корнери 2 2 Засади 4 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 82 45 6 24 14 26 17 7 11 47 8 11 17 7 38 10 66 5 4 26 1 31 Едерсън Мораес 82 Р. Луис 45 Абдукодир Хусанов 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 17 Кевин Де Бройне 7 Омар Мармуш 11 Джереми Доку 47 Фил Фодън 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 7 Луис Диас 8 Доминик Собослай Срещата по минути Джарел Куанса влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 90+2′ Харви Елиът влезе на мястото на Мохамед Салах 90+1′ Коди Гакпо е сменен от Луис Диас 79′ 78′ Матео Ковачич е сменен от Нико Гонсалес 77′ Илкай Гюндоган е сменен от Омар Мармуш 77′ Рубен Диас влезе на мястото на Нейтън Аке Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 74′ Ватару Ендо е сменен от Къртис Джоунс 73′ 66′ Джеймс МакАти е сменен от Кевин Де Бройне ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 37′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила 2 : 2 Ливърпул 52% Притежание на топката 36% 4 Точни удари 12 4 Неточни удари 8 58 Опасни атаки 47 8 Нарушения 9 6 Корнери 7 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 16 3 5 12 7 8 27 21 9 11 20 11 8 17 38 10 66 5 4 26 1 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 3 Аксел Дисаси 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 9 Маркъс Рашфорд 11 Оли Уоткинс 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 17 Къртис Джоунс 20 Диого Хота Срещата по минути Джарел Куанса е сменен от Конър Брадли 89′ 86′ Ламар Богард влезе на мястото на Джон Макгин 81′ Отменен гол Луис Диас влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 80′ 78′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 67′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 67′ Дониел Мален влезе на мястото на Асенсио 67′ Мати Кеш е сменен от Андрес Гарсия Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 66′ Конър Брадли е сменен от Трент Александър-Арнолд 66′ Трент Александър-Арнолд отбеляза гол! 61′ 45+3′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 38′ ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 29′ 23′ Аксел Дисаси получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уулвърхамптън

Ливърпул 2 : 1 Уулвърхамптън 50% Притежание на топката 44% 8 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 50 Опасни атаки 29 15 Нарушения 8 4 Корнери 4 5 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 7 20 29 21 10 22 7 8 3 2 12 24 1 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 20 Диого Хота 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 12 Емануел Агбаду 24 Тоти Гомес 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 21 Пабло Сарабия 10 Матеус Куня 29 Гонсало Гуедес Срещата по минути Pedro Lima е сменен от Нелсън Семедо 90+2′ Томи Дойл влезе на мястото на Жоао Гомес 83′ 71′ Жълт картон за Върджил ван Дайк 71′ Ватару Ендо влезе на мястото на Луис Диас ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 67′ 64′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 64′ Конър Брадли е сменен от Трент Александър-Арнолд Сантяго Буено влезе на мястото на Емануел Агбаду 61′ 46′ Джарел Куанса е сменен от Ибрахима Конате Маршал Мунеци влезе на мястото на Пабло Сарабия 46′ Jean-Ricner Bellegarde е сменен от Гонсало Гуедес 46′ Емануел Агбаду получи жълт картон 39′ 37′ Хладнокръвно изпълнение на Мохамед Салах. 31′ Ибрахима Конате получи жълт картон получи жълт картон 29′ Жълт картон за Мат Дохърти 26′ 15′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Нюкасъл

Манчестър сити 4 : 0 Нюкасъл 62% Притежание на топката 35% 7 Точни удари 14 4 Неточни удари 9 61 Опасни атаки 52 5 Нарушения 14 7 Корнери 10 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 82 45 5 24 14 19 26 47 7 9 23 14 10 39 8 28 2 5 33 20 1 31 Едерсън Мораес 82 Р. Луис 45 Абдукодир Хусанов 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 19 Илкай Гюндоган 26 Савио Морейра де Оливейра 47 Фил Фодън 7 Омар Мармуш 9 Ерлинг Халанд 1 Мартин Дъбравка 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 20 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 28 Джоузеф Уилок 23 Джейкъб Мърфи 14 Александър Исак 10 Антъни Гордън Срещата по минути Емил Крафт е сменен от Александър Исак 90′ 87′ N. O'Reilly е сменен от Йошко Гвардиол 87′ Матеус Нунес влезе на мястото на Ерлинг Халанд 87′ Матео Ковачич влезе на мястото на Илкай Гюндоган 84′ Джеймс МакАти отбеляза гол! 76′ Джеймс МакАти е сменен от Фил Фодън 76′ Джереми Доку влезе на мястото на Омар Мармуш Калъм Уилсън е сменен от Антъни Гордън 73′ Шон Лонгстаф влезе на мястото на Бруно Гимараеш 72′ Бруно Гимараеш получи жълт картон 50′ Луис Майли влезе на мястото на Джоузеф Уилок 46′ Валентино Ливраменто е сменен от Киърън Трипиър 46′ 33′ Омар Мармуш отбеляза гол! 24′ Омар Мармуш отбеляза гол! 19′ Омар Мармуш отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Ливърпул

Everton 2 : 2 Ливърпул 37% Притежание на топката 29% 7 Точни удари 7 3 Неточни удари 4 45 Опасни атаки 27 9 Нарушения 13 2 Корнери 3 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 19 37 27 29 16 10 14 7 11 8 18 38 10 84 5 4 26 1 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 37 Джеймс Гарнър 27 Идриса Гуейе 29 Джеспър Линдстрьом 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 14 Бето 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути e изгонен с директен червен картон 90+12′ Директен червен картон за 90+12′ e изгонен с директен червен картон 90+12′ Директен червен картон за 90+12′ e изгонен с директен червен картон 90+12′ 90+8′ ГООООЛ! Джеймс Тарковски беше точен за отбора си Диого Хота е сменен от Луис Диас 88′ 87′ Ашли Йънг е сменен от Джеймс Гарнър 77′ Тим Ироегбунам влезе на мястото на Идриса Гуейе 77′ Карлос Алкараз влезе на мястото на Джеспър Линдстрьом ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 73′ Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 69′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Коди Гакпо 69′ Жълт картон за Къртис Джоунс 63′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Конър Брадли 61′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Райън Грейвънбърч 61′ 45+3′ Abdoulaye Doucouré получи жълт картон Конър Брадли получи жълт картон 45+2′ 37′ Жълт картон за Идриса Гуейе 35′ Джеспър Линдстрьом получи жълт картон Жълт картон за Андрю Робъртсън 27′ 25′ Джак Харисън влезе на мястото на Илиман Ндиайе Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 16′ 11′ Бето отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър сити

Арсенал 5 : 1 Манчестър сити 46% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 45 Опасни атаки 43 6 Нарушения 8 5 Корнери 3 3 Засади 4 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 11 29 19 9 47 7 26 20 8 27 25 5 24 18 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 25 Мануел Аканджи 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 7 Омар Мармуш 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+3′ Е. Нванери отбеляза гол! 90′ Рахим Стърлинг е сменен от Кай Хаверц 90′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на М. Луис-Скели 84′ Е. Нванери е сменен от Леандро Тросар 84′ Микел Мерино влезе на мястото на Мартин Одегаард 76′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си Джеймс МакАти влезе на мястото на Фил Фодън 72′ Кевин Де Бройне влезе на мястото на Омар Мармуш 72′ 71′ Мартин Одегаард получи жълт картон 62′ ГООООЛ! М. Луис-Скели беше точен за отбора си 56′ ГООООЛ! Томас Парти беше точен за отбора си Ерлинг Халанд отбеляза гол! 55′ 25′ Жълт картон за Jurriën Timber 2′ ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Ливърпул

АФК Борнемут 0 : 2 Ливърпул 49% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 6 Неточни удари 3 50 Опасни атаки 43 15 Нарушения 8 3 Корнери 3 4 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Vitality Stadium Състави 13 4 27 2 3 10 12 7 19 24 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 26 1 13 Кепа Арисабалага 4 Люис Кук 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 10 Райън Кристи 12 Тайлър Адамс 7 Дейвид Брукс 19 Джъстин Клуйверт 24 Антоан Семеньо 11 Dango Ouattara 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах 88′ 80′ Даниел Джебисън влезе на мястото на Райън Кристи 76′ Жълт картон за Мохамед Салах отбеляза гол! 75′ Дарвин Нуньес е сменен от Коди Гакпо 70′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 70′ 66′ Маркъс Таверние влезе на мястото на Дейвид Брукс Върджил ван Дайк получи жълт картон 66′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 61′ 55′ Жълт картон за Дийн Хуйсен Алексис Мак Алистър получи жълт картон 54′ Райън Грейвънбърч получи жълт картон 49′ 48′ Жълт картон за Райън Кристи 38′ Отменен гол Хладнокръвно изпълнение на Мохамед Салах. 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Челси

Манчестър сити 3 : 1 Челси 57% Притежание на топката 49% 9 Точни удари 11 6 Неточни удари 7 37 Опасни атаки 59 6 Нарушения 12 2 Корнери 9 5 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 27 45 25 24 20 8 19 47 9 7 15 11 20 19 25 8 24 23 6 3 1 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 25 Мануел Аканджи 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 19 Илкай Гюндоган 47 Фил Фодън 9 Ерлинг Халанд 7 Омар Мармуш 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 23 Тревох Чалоба 6 Л. Колвил 3 Кукурела 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 11 Нони Мадуеке 20 Коул Палмър 19 Джейдън Санчо 15 Николас Джаксън Срещата по минути 87′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 83′ Жълт картон за Матео Ковачич 79′ Бернардо Силва получи жълт картон 74′ Кевин Де Бройне влезе на мястото на Омар Мармуш Педро Нето е сменен от Джейдън Санчо 73′ Мало Густо влезе на мястото на Рийс Джеймс 73′ 68′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! Кристофър Нкунку влезе на мястото на Николас Джаксън 61′ Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо 58′ 54′ Джон Стоунс влезе на мястото на Абдукодир Хусанов 42′ Йошко Гвардиол отбеляза гол! Жълт картон за Л. Колвил 25′ 4′ Абдукодир Хусанов получи жълт картон Нони Мадуеке отбеляза гол! 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Ипсуич Таун

Ливърпул 4 : 1 Ипсуич Таун 70% Притежание на топката 49% 10 Точни удари 11 6 Неточни удари 7 122 Опасни атаки 59 10 Нарушения 12 3 Корнери 9 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 18 7 19 7 20 29 5 8 40 26 24 3 28 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 28 Кристиан Уолтън 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 5 Сам Морси 8 Калвин Филипс 7 Уес изгаря 20 Омари Гиро-Хатчинсън 29 Jaden Philogene-Bidace 19 Лиъм Делап Срещата по минути Яков Грийвс отбеляза гол! 90′ 86′ Федерико Киеза е сменен от Луис Диас Хулио Енсисо получи жълт картон 81′ 80′ Джейдън Данс е сменен от Алексис Мак Алистър Нейтън Броудхед е сменен от Jaden Philogene-Bidace 79′ Хулио Енсисо е сменен от Омари Гиро-Хатчинсън 79′ Джордж Хърст влезе на мястото на Лиъм Делап 79′ Жълт картон за Лиъм Делап 75′ 68′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч 68′ Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 68′ Дарвин Нуньес е сменен от Коди Гакпо 66′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си Конор Таунсенд е сменен от Лейф Дейвис 46′ 44′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си 35′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си Бен Джонсън е сменен от Уес изгаря 29′ 11′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Манчестър сити

Ипсуич Таун 0 : 6 Манчестър сити 33% Притежание на топката 67% 5 Точни удари 14 3 Неточни удари 3 27 Опасни атаки 58 4 Нарушения 7 4 Корнери 7 1 Засади 1 5-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Portman Road Stadium Състави 28 18 44 26 15 3 20 12 5 47 19 9 47 17 11 19 8 27 25 3 24 31 28 Кристиан Уолтън 18 Бен Джонсън 44 Бен Годфри 26 Дара О'Шеа 15 Камерън Бърджис 3 Лейф Дейвис 20 Омари Гиро-Хатчинсън 12 Йенс Каюсте 5 Сам Морси 47 Джак Кларк 19 Лиъм Делап 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 25 Мануел Аканджи 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 19 Илкай Гюндоган 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 17 Кевин Де Бройне 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Жълт картон за Матеус Нунес 79′ 73′ Джак Тейлър е сменен от Омари Гиро-Хатчинсън 73′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап Р. Луис е сменен от Матео Ковачич 72′ N. O'Reilly влезе на мястото на Мануел Аканджи 72′ Джеймс МакАти отбеляза гол! 69′ 64′ Масимо Луонго влезе на мястото на Йенс Каюсте 64′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Джак Кларк 64′ Аксел Туанзеби е сменен от Бен Годфри Джеймс МакАти влезе на мястото на Кевин Де Бройне 63′ Джак Грийлиш е сменен от Фил Фодън 63′ Дивин Мубама влезе на мястото на Ерлинг Халанд 63′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 57′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си 49′ Фил Фодън отбеляза гол! 42′ ГООООЛ! Матео Ковачич беше точен за отбора си 30′ Фил Фодън отбеляза гол! 27′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Ливърпул

Брентфорд 0 : 2 Ливърпул 39% Притежание на топката 61% 9 Точни удари 28 2 Неточни удари 9 21 Опасни атаки 102 6 Нарушения 14 2 Корнери 15 6 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 30 22 4 23 6 27 19 24 18 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 21 1 1 Марк Флекен 30 Mads Roerslev 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 19 Брайън Мбеумо 24 Микел Дамсгаард 18 Yehor Yarmoliuk 11 Yoane Wissa 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Дарвин Нуньес получи жълт картон 90+1′ Дарвин Нуньес отбеляза гол! 90+3′ Дарвин Нуньес отбеляза гол! 90+1′ Федерико Киеза влезе на мястото на Коди Гакпо 87′ 81′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард Харви Елиът е сменен от Доминик Собослай 80′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 80′ 69′ Жълт картон за Mads Roerslev 68′ Кристиан Норгаард получи жълт картон 66′ Кевин Шаде е сменен от Vitaly Janelt Дарвин Нуньес влезе на мястото на Луис Диас 65′ Андрю Робъртсън е сменен от Константинос Цимикас 65′ Доминик Собослай получи жълт картон 43′ Жълт картон за Константинос Цимикас 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Ливърпул

Nottingham Forest 1 : 1 Ливърпул 29% Притежание на топката 54% 2 Точни удари 9 4 Неточни удари 2 25 Опасни атаки 31 7 Нарушения 16 0 Корнери 2 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 22 8 21 10 14 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 26 1 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути 90′ Алекс Морено е сменен от Неко Уилямс 90′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд 90′ Морато е сменен от Morgan Gibbs-White 83′ Жоао Педро Силва е сменен от Калъм Хъдсън-Одои 76′ Nicolás Domínguez влезе на мястото на Райън Йейтс Къртис Джоунс е сменен от Луис Диас 75′ Жълт картон за Луис Диас 70′ Диого Хота е сменен от Ибрахима Конате 66′ ГООООЛ! Диого Хота беше точен за отбора си 66′ Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 65′ 53′ Райън Йейтс получи жълт картон 42′ Morgan Gibbs-White получи жълт картон 8′ Крис Ууд отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Манчестър сити

Брентфорд 2 : 2 Манчестър сити 45% Притежание на топката 29% 16 Точни удари 2 2 Неточни удари 4 35 Опасни атаки 25 4 Нарушения 7 4 Корнери 0 4 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 30 22 4 23 6 27 8 19 11 24 9 47 17 26 20 8 27 25 6 24 18 1 Марк Флекен 30 Mads Roerslev 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 8 Матиас Йенсен 19 Брайън Мбеумо 11 Yoane Wissa 24 Микел Дамсгаард 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 25 Мануел Аканджи 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 17 Кевин Де Бройне 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+2′ Кристиан Норгаард отбеляза гол! 87′ Рико Хенри влезе на мястото на Mads Roerslev Джеймс МакАти влезе на мястото на Фил Фодън 87′ 82′ ГООООЛ! Yoane Wissa беше точен за отбора си 79′ Yehor Yarmoliuk е сменен от Vitaly Janelt Фил Фодън отбеляза гол! 78′ Илкай Гюндоган е сменен от Матео Ковачич 76′ 68′ Кевин Шаде влезе на мястото на Матиас Йенсен ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 66′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Манчестър Юнайтед

Ливърпул 2 : 2 Манчестър Юнайтед 53% Притежание на топката 39% 15 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 54 Опасни атаки 43 10 Нарушения 8 6 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 17 18 7 9 16 8 3 25 37 20 4 5 6 24 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 24 Андре Онана 4 Матейс Де Лигт 5 Хари Магуайър 6 Лисандро Мартинес 3 Нусар Мазрауи 25 Мануел Угарте Рибейро 37 Коби Майноо 20 Диого Далот 16 Амад Диало 8 Бруно Фернандес 9 Расмус Хойлунд Срещата по минути 86′ Харви Елиът е сменен от Коди Гакпо Джошуа Зиркзи е сменен от Расмус Хойлунд 86′ 86′ Конър Брадли е сменен от Трент Александър-Арнолд Лени Йоро влезе на мястото на Матейс Де Лигт 83′ 83′ Жълт картон за Трент Александър-Арнолд ГООООЛ! Амад Диало беше точен за отбора си 80′ 77′ Дарвин Нуньес получи жълт картон Жълт картон за Хари Магуайър 73′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Коби Майноо 72′ 70′ Мохамед Салах е точен от бялата точка. Матейс Де Лигт получи жълт картон 64′ 61′ Диого Хота е сменен от Къртис Джоунс 60′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 59′ Коди Гакпо отбеляза гол! Амад Диало получи жълт картон 54′ Лисандро Мартинес отбеляза гол! 52′ Жълт картон за Диого Далот 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Уест Хем

Манчестър сити 4 : 1 Уест Хем 56% Притежание на топката 39% 7 Точни удари 8 3 Неточни удари 3 45 Опасни атаки 43 8 Нарушения 8 7 Корнери 3 1 Засади 4 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 18 82 25 6 24 8 47 17 20 26 9 11 14 10 7 28 19 5 25 26 29 23 18 Стефан Ортега 82 Р. Луис 25 Мануел Аканджи 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 17 Кевин Де Бройне 20 Бернардо Силва 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд 23 Алфонс Ареола 5 Владимир Куфал 25 Жан-Клер Тодибо 26 Макс Килман 29 Аарон Уан-Бисака 28 Томаш Соучек 19 Едсън Алварес 14 Кудус Мохамед 10 Лукас Пакета 7 Crysencio Summerville 11 Никлас Фюлкруг Срещата по минути Дани Ингс влезе на мястото на Едсън Алварес 87′ 84′ Джак Грийлиш влезе на мястото на Ерлинг Халанд 80′ Джеймс МакАти е сменен от Савио Морейра де Оливейра Луис Гилхерме влезе на мястото на Кудус Мохамед 72′ ГООООЛ! Никлас Фюлкруг беше точен за отбора си 71′ 64′ Кайл Уокър получи жълт картон 61′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Нейтън Аке 61′ Кайл Уокър е сменен от Матео Ковачич 58′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 55′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си Константинос Мавропанос влезе на мястото на Жан-Клер Тодибо 53′ 42′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 28′ Жълт картон за Матео Ковачич Кайл Уокър получи жълт картон 23′ Никлас Фюлкруг получи жълт картон 23′ Жълт картон за 23′ Жълт картон за Никлас Фюлкруг 14′ 10′ Владимир Куфал прати топката в собствената си врата.

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Ливърпул

Уест Хем 0 : 5 Ливърпул 46% Притежание на топката 36% 5 Точни удари 7 2 Неточни удари 4 40 Опасни атаки 20 7 Нарушения 10 2 Корнери 4 5 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: London Stadium Състави 23 5 15 26 29 10 19 14 4 33 20 7 11 17 18 38 10 66 2 4 26 1 23 Алфонс Ареола 5 Владимир Куфал 15 Константинос Мавропанос 26 Макс Килман 29 Аарон Уан-Бисака 10 Лукас Пакета 19 Едсън Алварес 14 Кудус Мохамед 4 Карлос Солер 33 Емерсън 20 Джарод Боуен 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Диого Хота отбеляза гол! 84′ 81′ Луис Гилхерме влезе на мястото на Кудус Мохамед Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 74′ Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс 74′ 73′ Анди Ървинг е сменен от Карлос Солер 60′ Crysencio Summerville влезе на мястото на Джарод Боуен Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 58′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч 57′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 54′ 46′ Жан-Клер Тодибо влезе на мястото на Владимир Куфал 46′ Никлас Фюлкруг е сменен от Едсън Алварес Мохамед Салах отбеляза гол! 44′ Коди Гакпо отбеляза гол! 40′ Джарел Куанса влезе на мястото на Джо Гомес 37′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Манчестър сити

Leicester City 0 : 2 Манчестър сити 54% Притежание на топката 36% 11 Точни удари 7 1 Неточни удари 4 46 Опасни атаки 20 11 Нарушения 10 4 Корнери 4 3 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: King Power Stadium Състави 41 2 4 23 16 8 24 40 11 10 9 9 47 17 20 26 8 82 25 6 24 18 41 Jakub stolarczyk 2 Джеймс Джъстин 4 Conor Coady 23 Яник Вестергаард 16 Виктор Кристиансен 8 Хари Уинкс 24 Бубакари Сумаре 40 Факундо Валентин Буонаноте 11 Билал Ел Ханус 10 Стифи Мавидиди 9 Джейми Варди 18 Стефан Ортега 82 Р. Луис 25 Мануел Аканджи 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 17 Кевин Де Бройне 20 Бернардо Силва 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90′ Уил Алвес е сменен от Стифи Мавидиди 85′ Петсън Дака влезе на мястото на Хари Уинкс 85′ Калеб Околи влезе на мястото на Conor Coady Стефан Ортега получи жълт картон 78′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 74′ Кайл Уокър е сменен от Нейтън Аке 70′ 70′ Хамза Чудури е сменен от Джеймс Джъстин Джеймс МакАти влезе на мястото на Фил Фодън 66′ 65′ Билал Ел Ханус получи жълт картон 56′ Бубакари Сумаре получи жълт картон Савио Морейра де Оливейра отбеляза гол! 21′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Leicester City

Ливърпул 3 : 1 Leicester City 69% Притежание на топката 30% 15 Точни удари 7 5 Неточни удари 3 101 Опасни атаки 25 17 Нарушения 12 14 Корнери 2 3 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 2 4 26 38 10 11 17 18 9 20 18 11 10 8 24 2 4 23 16 41 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 9 Дарвин Нуньес 41 Jakub stolarczyk 2 Джеймс Джъстин 4 Conor Coady 23 Яник Вестергаард 16 Виктор Кристиансен 8 Хари Уинкс 24 Бубакари Сумаре 18 Джордан Аю 11 Билал Ел Ханус 10 Стифи Мавидиди 20 Петсън Дака Срещата по минути Калеб Околи влезе на мястото на Conor Coady 90+5′ 90+2′ Харви Елиът влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 87′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч Боби Рийд е сменен от Стифи Мавидиди 87′ 86′ Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 82′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 80′ Жълт картон за Доминик Собослай 78′ Диого Хота влезе на мястото на Къртис Джоунс 77′ Доминик Собослай влезе на мястото на Дарвин Нуньес 68′ Отменен гол 68′ Коди Гакпо отбеляза гол! Оливър Скип е сменен от Хари Уинкс 65′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Билал Ел Ханус 64′ Жълт картон за Яник Вестергаард 58′ 58′ Андрю Робъртсън получи жълт картон 49′ Къртис Джоунс отбеляза гол! 45+1′ Коди Гакпо отбеляза гол! Жълт картон за Джордан Аю 43′ 37′ Жълт картон за Джо Гомес Джордан Аю отбеляза гол! 6′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Everton

Манчестър сити 1 : 1 Everton 66% Притежание на топката 30% 16 Точни удари 7 8 Неточни удари 3 74 Опасни атаки 25 5 Нарушения 12 8 Корнери 2 2 Засади 4 4-1-4-1 Формация 4-3-3 Стадион: Etihad Stadium Състави 18 82 25 6 24 8 26 47 20 11 9 11 9 10 8 27 16 23 6 32 19 1 18 Стефан Ортега 82 Р. Луис 25 Мануел Аканджи 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 26 Савио Морейра де Оливейра 47 Фил Фодън 20 Бернардо Силва 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 1 Джордан Пикфорд 23 Сеамус Коулман 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 8 Орел Мангала 27 Идриса Гуейе 16 Abdoulaye Doucouré 11 Джак Харисън 9 Доминик Калвърт-Левин 10 Илиман Ндиайе Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Фил Фодън Нейтън Патерсън е сменен от Сеамус Коулман 90′ Джарад Брантвейт получи жълт картон 87′ 85′ J. Simpson-Pusey е сменен от Нейтън Аке 85′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Матео Ковачич Джеспър Линдстрьом влезе на мястото на Илиман Ндиайе 81′ Жълт картон за Орел Мангала 79′ 75′ Кевин Де Бройне влезе на мястото на Джереми Доку Армандо Броя влезе на мястото на Доминик Калвърт-Левин 70′ 53′ Ерлинг Халанд не отбеляза. Жълт картон за Сеамус Коулман 52′ Виталий Миколенко получи жълт картон 42′ Жълт картон за Виталий Миколенко 42′ ГООООЛ! Илиман Ндиайе беше точен за отбора си 36′ 14′ ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Ливърпул

Тотнъм 3 : 6 Ливърпул 52% Притежание на топката 36% 6 Точни удари 7 3 Неточни удари 3 43 Опасни атаки 37 7 Нарушения 14 7 Корнери 5 4 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 20 23 6 14 24 29 8 21 10 7 19 7 11 8 18 38 10 66 2 4 26 1 20 Фрейзър Форстър 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 24 Джед Спенс 29 Папе Сар 8 Ив Бисума 21 Деян Кулусевски 10 Джеймс Мадисън 7 Хенг-Мин Сон 19 Доминик Соланке 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Харви Елиът влезе на мястото на Мохамед Салах 87′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 87′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 85′ 83′ ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си 82′ Тимо Вернер влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 79′ Лукас Бергвал получи жълт картон 79′ Жълт картон за Лукас Бергвал 72′ ГООООЛ! Деян Кулусевски беше точен за отбора си Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 68′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 68′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 61′ 58′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Папе Сар 58′ Бренън Джонсън е сменен от Джеймс Мадисън ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 54′ Доминик Собослай получи жълт картон 52′ Доминик Собослай отбеляза гол! 45+1′ 41′ Джеймс Мадисън отбеляза гол! Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 36′ Жълт картон за Коди Гакпо 31′ Луис Диас отбеляза гол! 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Манчестър сити