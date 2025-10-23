bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ще запази ли Димитър Митов суха мрежа в Европа?

Ще запази ли Димитър Митов суха мрежа в Европа?

След ужасните световни квалификации, Димитър Митов се завръща на вратата на Абърдийн за мача от Лигата на конференциите. Българският страж може да диша малко по-спокойно, като съперникът този път няма да е турски, а гръцки - АЕК.

История

Двата отбора ще играят за първи път в историята на евротурнирите. АЕК обаче има по-добра статистика срещу шотландски отбори - 7 победи в 10 мача. Абърдийн пък никога не е печелил срещу тим от Гърция.

В исторически план отборът на Димитър Митов има много повече успехи в Европа. Припомняме, че Абърдийн е печелил КНК през сезон 1982/83 и Суперкупата на Европа през 1983 г., като мениджър е не кой да е а легендарният сър Алекс Фъргюсън.

АЕК пък е първият гръцки отбор, който се класира за груповата фаза на Шампионската лига през сезон 1994/95 и първият гръцки отбор, който достига до четвъртфинал в Европа през сезон 1968/69.

През настоящата кампания гръцкият отбор стартира по перфектен начин, но след загубата от Целие в Лигата на конференциите формата на столичани леко спадна. Последва и загуба от солунския ПАОК у дома, което ще повлияе на самочувствието на играчите.

Обратното се отнася за Абърдийн. Отборът започна сезона със серия от загуби, но в момента с две поредни победи клубът от третия по население град в Шотландия ще се надява да запази тази форма.

Дали ще успее Димитър Митов да запази суха мрежа срещу АЕК или гръцкият отбор ще спре победната серия на Абърдийн? Мачът ще може да гледате на живо от 19:45 ч. по RING и на онлайн платформата VOYO.BG

