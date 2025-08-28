bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

„Сините“ с последен шанс за европейски футбол

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)
Lap.bg

След като рухна на националния стадион преди седмица, Левски ще се нуждае от чудо в реванша от плейофите за Лигата на конференциите. „Сините“ трябва да стопят пасив от два гола срещу двукратния шампион на Нидерландия – АЗ Алкмаар.

0:2 в София

Снимка: Lap.bg

Въпреки че столичани се представиха достойно преди седмица, гостите от Кралството на Ниските земи се възползваха от две неточности в защитата на „сините“. Левски в никакъв случай не бяха безпомощни. На два пъти след почивката те дори бяха много близо до попадение. Най-напред Марин Петков получи чудесен пас от Радослав Кирилов, но стреля право в ръцете на вратаря. След това Евертон Бала разтресе напречната греда с гръмотевично изпълнение на пряк свободен удар.

Синьото лято си отива: 0:2 от АЗ Алкмаар (СНИМКИ)

Добрата новина за Левски

Снимка: Lap.bg

Наставникът Хулио Веласкес получи добра новина преди пътуването за Нидерландия. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които пропуснаха първия мач поради травми, вече са възстановени и ще бъдат на разположение. За сметка на това Карлос Охене остава извън групата и няма да пътува с отбора.

Шансовете на Левски

Двата отбора отложиха ангажиментите си през уикенда и ще бъдат максимално възстановени за реванша. Левски трябваше да гостува на Ботев Пловдив, докато АЗ щеше да се изправи срещу Цволе.

Снимка: Lap.bg

Нидерландците, преди седмица, нанесоха първа загуба на Левски като домакин в Европа от 2019 година насам и прекъснаха серия от 3 последователни европейски мача с чиста мрежа у дома. За последно Левски беше на крачка от груповата фаза в турнира преди две години. Тогава тимът стоя достойно срещу Айнтрахт Франкфурт (0:0, 0:2).

Букмейкърите определят АЗ за сериозен фаворит, като коефициентът за победа на Левски в срещата достига до 7. Ще успеят ли „сините да преобърнат очакванията и да шокират домакините, оставете своето мнение в анкетата.

Ще успее ли Левски да направи чудото?

Срещата на стадион "АФАС" ще започне в 20:30 часа и ще бъде ръководена от полския съдия Дамиан Силвестжак.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

левски плейофи аз алкмаар край Лига на конференциите синьо лято

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?
Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство
ЦСКА се хвали:

ЦСКА се хвали: "Армията" грейна в червено (ВИДЕО)
Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Последни новини

Ще успеят ли Лудогорец и Арда да се класират напред? (АНКЕТА)

Ще успеят ли Лудогорец и Арда да се класират напред? (АНКЕТА)
Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство
Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)
ЦСКА се хвали:

ЦСКА се хвали: "Армията" грейна в червено (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV