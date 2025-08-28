Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

След като рухна на националния стадион преди седмица, Левски ще се нуждае от чудо в реванша от плейофите за Лигата на конференциите. „Сините“ трябва да стопят пасив от два гола срещу двукратния шампион на Нидерландия – АЗ Алкмаар.

0:2 в София

Снимка: Lap.bg

Въпреки че столичани се представиха достойно преди седмица, гостите от Кралството на Ниските земи се възползваха от две неточности в защитата на „сините“. Левски в никакъв случай не бяха безпомощни. На два пъти след почивката те дори бяха много близо до попадение. Най-напред Марин Петков получи чудесен пас от Радослав Кирилов, но стреля право в ръцете на вратаря. След това Евертон Бала разтресе напречната греда с гръмотевично изпълнение на пряк свободен удар.

Добрата новина за Левски

Снимка: Lap.bg

Наставникът Хулио Веласкес получи добра новина преди пътуването за Нидерландия. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които пропуснаха първия мач поради травми, вече са възстановени и ще бъдат на разположение. За сметка на това Карлос Охене остава извън групата и няма да пътува с отбора.

Шансовете на Левски

Двата отбора отложиха ангажиментите си през уикенда и ще бъдат максимално възстановени за реванша. Левски трябваше да гостува на Ботев Пловдив, докато АЗ щеше да се изправи срещу Цволе.

Снимка: Lap.bg

Нидерландците, преди седмица, нанесоха първа загуба на Левски като домакин в Европа от 2019 година насам и прекъснаха серия от 3 последователни европейски мача с чиста мрежа у дома. За последно Левски беше на крачка от груповата фаза в турнира преди две години. Тогава тимът стоя достойно срещу Айнтрахт Франкфурт (0:0, 0:2).

Букмейкърите определят АЗ за сериозен фаворит, като коефициентът за победа на Левски в срещата достига до 7. Ще успеят ли „сините да преобърнат очакванията и да шокират домакините, оставете своето мнение в анкетата.

Ще успее ли Левски да направи чудото? Да! Левски ще победи и ще влезе в групите на Лигата на конференциите 0

Има шанс, но по-скоро не 0

Не! Отново ще загуби с разлика 0 Резултати Гласувай

Срещата на стадион "АФАС" ще започне в 20:30 часа и ще бъде ръководена от полския съдия Дамиан Силвестжак.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK