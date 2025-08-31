bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
130 години след Алеко Константинов: Витоша рън стартира точно в 9:00 (ВИДЕО)

Без значителни промени в движението в София заради традиционния маратон

Преди 130 години - в края на август 1895 г. Алеко Константинов организира 300 души, за да се изкачат на Черни връх. Тази инициатива се смята за началото на туристическото движение у нас.

Днес, 31 август, точно в 9:00 ч. на Моста на влюбените до Националния дворец на културата близо 320 ентусиасти отново тръгнаха да покоряват Витоша. Всички те са част от традиционния маратон Витоша рън. 

Началото

Точно в 9:00 ч. бе дадено началото на събитието, което ще премине през София и ще завърши на Черни връх. 

"Това е поводът да изберем тази дата. Именно тогава той е организирал 300 души да отидат на Черни връх. Днес са 320. Тогава са отишли за два дни, а днес са по-бързи", каза пред bTV един от организаторите и участник на три зимни олимпийски игри - скиорът Петър Панков. 

В събитието се включи и родната представителка в бяганията на дълги разстояния на най-високо световно ниво - Милица Мирчева

"Готова съм. Искам да пожелая на всички участници успех и да им пожелая да сбъднат това, което са си намислили", пожела тя. 

Условията

Участниците ще трябва да изминат 18 км

Не се очакват затруднения в движението в София, тъй като маршрутът е съобразен с придвижването по натоварените булеварди. 

Проблем за участниците може да се окаже калта, тъй като над София валя дъжд през нощта и рано сутринта, но той пък спомогна за спадането на температурите и по-прохладно преживяване по време на маратона. 

София Витоша маратон черни връх алеко константинов милица мирчева Витоша рън Петър Панков

