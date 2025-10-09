17-годишен боксьор се обеси като баща си

Трагедия разтърси бокса! 17-годишният Артуро Гати се е обесил в семейния апартамент в Мексико, в който живееше с майка си Аманда Родригес.

Талантливият боксьор е намерен мъртъв 16 години след като баща му - бившият шампион при професионалистите Артуро Гати-старши, отне живота си по същия начин.

"С огромна тъга трябва да обявя – почивай в мир на 17-годишния Артуро Гати-младши, който е открит обесен в апартамента си в Мексико. По същия начин баща му почина в Бразилия преди 16 години“, написа бившият бодигард на Гати-старши - Чък Зито.

Трагедия в бокса

Артуро Гати-младши е роден в Монреал през 2008 г. и решава да следва стъпките на баща си в бокса. Той дори се готвеше да участва в квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Гати-старши бе открит обесен в хотелската си стая в 11 юли 2009 г. в град Ипожука (Бразилия), където беше на ваканция заедно със съпругата си Аманда и 10-месечния по онова време Артуро-младши.

Първоначално Аманда Родригес бе арестувана по подозрение за убийство, но след излизането на резултатите от аутопсията за самоубийство бе освободена, а всички обвинения срещу нея - снети. През 2006 г. Артуро Гати има неуспешен опит да отнеме живота си и често е заплашвал, че ще се самоубие.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK