25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата

Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт, каза Димитър Илиев

Служебният министър на спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на пилота във Формула 2 Никола Цолов.

Паричната награда се отпуска от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране в последния си сезон във Формула 3, а само преди три седмици спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

„Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се министър Илиев към младия талант.

Министърът, който е бивш рали пилот, изказа специални благодарности към родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип.

