Никола Цолов пред bTV: Приятели ми казваха, че Формула 1 е невъзможна (ВИДЕО)

Българският пилот във Формула 2 - Никола Цолов продължава възхода си в световния моторен спорт, след като от този сезон се състезава във Формула 2.
По време на откриването на A1 Motor Park той говори не само за бъдещето, но и за дългия път, който стои зад успеха му. Път, изминат не сам, а заедно със семейството му. Един път, който започва далеч от големите писти!
Историята на Цолов не е типичната за пилотите, израснали в държави с традиции и инфраструктура в моторните спортове. В България липсата на професионални трасета и среда означава едно – ако искаш да успееш, трябва да напуснеш страната рано.
"Моята кариера щеше да изглежда по много различен начин, ако тази писта беше открита преди няколко години, когато аз тепърва влизах във Формула 4. Така, че ще е много полезно тази транзиция от картинга към коли, защото може да си наблизо и да караш много по-често, а в същото време да ходиш на училище"
Точно това прави и неговото семейство. Още в ранните му години в картинга става ясно, че талантът му изисква развитие извън България. Следват години на пътувания, живот в чужбина, адаптация към нова среда и огромни финансови и лични жертви. Семейството му застава изцяло зад мечтата му – не просто като подкрепа, а като двигател на всяка следваща стъпка.
"Целият ми живот е около моторните спортове, от както съм на 9-годишна възраст, така че 10 години единствената ми цел е да стигна мечтата ми – Формула 1. И абсолютно всеки ден е целеустремен да си постигна мечтата и да се подобрявам една идея всеки ден"
Тези думи на Никола Цолов обобщават години на дисциплина и лишения. Докато други деца водят нормално ежедневие, неговото преминава между писти, тренировки и състезания из цяла Европа.
"Формула 1 не е нещо, което го мисля. Това чувство съм го имал в мен, че мога, от момента, в който съм започнал, защото, ако не си вярваш няма и смисъл да се пробваш. От първия ден аз винаги съм си вярвал, че мога да го постигна, въпреки, че и приятели са ми казвали, че това е невъзможно точно от България, без средства. Така, че не го мисля постоянно по-скоро се наслаждавам на пътя все повече и повече, колкото го изминавам и откривам, че може би наградата е самият път."
Семейството му прави всичко възможно, за да поддържа този ритъм – включително трудни решения, свързани с образование, финанси и начин на живот.
Но за Цолов той вече е извървян – с цената на години труд, лишения и непоколебима вяра, че дори от България пътят към Формула 1 е възможен.
Само преди няколко седмици Никола започна сезона във Формула 2 за своя тим "Кампос Рейсинг" по мечтан начин - с първо място за Гран при на Австралия.
Този етап е последната стъпка към Формула 1, а в тима му вярват, че той ще успее да грабне вниманието на специалистите с най-бързите болиди. За момента обаче трябва да е съсредоточен върху моментната си форма, защото всичко е много различно.
"Чувствам се добре и доста по-комфортно вече с колата, но преходът в началото беше много сложен за мен. Колата е много по-тежка и много по-трудна за контролиране. Това да направя последните две състезания от нищото и да вляза в колата миналата година, когато всички са направили 2 кръга и са топли още от предишното състезание. Беше много сложно и мисля, че това ми показа едно високо ниво и аз го взех като референция, че трябва да бъда на това ниво или по-добър, за да мога да се боря за победи и това направих през зимата. Очевидно работи."