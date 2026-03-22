Никола Цолов пред bTV: Приятели ми казваха, че Формула 1 е невъзможна (ВИДЕО)

Българският пилот във Формула 2 - Никола Цолов продължава възхода си в световния моторен спорт, след като от този сезон се състезава във Формула 2.

По време на откриването на A1 Motor Park той говори не само за бъдещето, но и за дългия път, който стои зад успеха му. Път, изминат не сам, а заедно със семейството му. Един път, който започва далеч от големите писти!

Историята на Цолов не е типичната за пилотите, израснали в държави с традиции и инфраструктура в моторните спортове. В България липсата на професионални трасета и среда означава едно – ако искаш да успееш, трябва да напуснеш страната рано.

В Испания

"Моята кариера щеше да изглежда по много различен начин, ако тази писта беше открита преди няколко години, когато аз тепърва влизах във Формула 4. Така, че ще е много полезно тази транзиция от картинга към коли, защото може да си наблизо и да караш много по-често, а в същото време да ходиш на училище"

Точно това прави и неговото семейство. Още в ранните му години в картинга става ясно, че талантът му изисква развитие извън България. Следват години на пътувания, живот в чужбина, адаптация към нова среда и огромни финансови и лични жертви. Семейството му застава изцяло зад мечтата му – не просто като подкрепа, а като двигател на всяка следваща стъпка.

Мечтата "Формула 1"

"Целият ми живот е около моторните спортове, от както съм на 9-годишна възраст, така че 10 години единствената ми цел е да стигна мечтата ми – Формула 1. И абсолютно всеки ден е целеустремен да си постигна мечтата и да се подобрявам една идея всеки ден"

Тези думи на Никола Цолов обобщават години на дисциплина и лишения. Докато други деца водят нормално ежедневие, неговото преминава между писти, тренировки и състезания из цяла Европа.

"Формула 1 не е нещо, което го мисля. Това чувство съм го имал в мен, че мога, от момента, в който съм започнал, защото, ако не си вярваш няма и смисъл да се пробваш. От първия ден аз винаги съм си вярвал, че мога да го постигна, въпреки, че и приятели са ми казвали, че това е невъзможно точно от България, без средства. Така, че не го мисля постоянно по-скоро се наслаждавам на пътя все повече и повече, колкото го изминавам и откривам, че може би наградата е самият път."

Семейството му прави всичко възможно, за да поддържа този ритъм – включително трудни решения, свързани с образование, финанси и начин на живот.

Но за Цолов той вече е извървян – с цената на години труд, лишения и непоколебима вяра, че дори от България пътят към Формула 1 е възможен.

Стъпката

Само преди няколко седмици Никола започна сезона във Формула 2 за своя тим "Кампос Рейсинг" по мечтан начин - с първо място за Гран при на Австралия.

Този етап е последната стъпка към Формула 1, а в тима му вярват, че той ще успее да грабне вниманието на специалистите с най-бързите болиди. За момента обаче трябва да е съсредоточен върху моментната си форма, защото всичко е много различно.

"Чувствам се добре и доста по-комфортно вече с колата, но преходът в началото беше много сложен за мен. Колата е много по-тежка и много по-трудна за контролиране. Това да направя последните две състезания от нищото и да вляза в колата миналата година, когато всички са направили 2 кръга и са топли още от предишното състезание. Беше много сложно и мисля, че това ми показа едно високо ниво и аз го взех като референция, че трябва да бъда на това ниво или по-добър, за да мога да се боря за победи и това направих през зимата. Очевидно работи."