Никола Цолов само пред bTV: На леглото в Българи спя по-добре (ВИДЕО)

В България е вече някак по-шампионско и бързо! Никола Цолов кацна на родна земя преди часове!

Асът на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 се прибра в родината дни след като спечели Гран при на Австралия и изуми света с таланта си в моторните спортове за пореден път.

Само пред bTV Цолов говори още на летището в ранните часове на 20 март преди да се запъти не само към близките си, а и към ангажиментите, за които дойде.

Леглото и доматите

Заради натоварения график и тежките тренировки, 19-годишният пилот рядко намира време да се прибере вкъщи. Той най-често тренира във Валенсия, където е ситуиран отборът му.

"Всеки път си мечтая за почивка, когато се прибера в България, но е сложно и изискват различни неща. Надявам се този път да се изолирам от публичната среда и да успея да имам седмица, в която да си почина. Нямам полет за обратно. Винаги, когато се прибера вкъщи, на своето легло си спя по-добре. Връщам се в годините, когато бях много малък и започнах да се състезавам и си спомням как се прибирам и отивам на състезания от вкъщи. Това чувство си го припомням всеки път, когато се прибера и никога няма да го забравя.

Опитвам се да съм отпуснат. От 1-годишна възраст съм израснал в същия апартамент, в който съм в момента. Той ми връща всички тези моменти и много спомени от училище, от квартала, от парка, в който обичах да тичам. Хубава вечеря или обяд, хубави домати, които ми липсват в Испания и да усетя свежия въздух", сподели Цолов пред bTV.

Успехът

Само преди 2 седмици Цолов се надяваше на достойно представяне във Формула 2, а след 8 март вече е ясно, че ще е фактор през сезона!

Още в първия си старт българинът триумфира в Гран при на Австралия и затвърди всички очаквания към себе си.

"Има много време до следващото състезание, има време за подготовка и за почивка. Опитвам се да съм зает най-вече с тренировки и да продължавам да се подобрявам, защото знам, че останалите ще вдигат нивото. Трябва да поддържам формата.

Със сигурност това беше перфектният старт, но още е много рано да се каже. Има много състезания до края на годината и ще се развива по различен начин сезонът. Ще има трудни моменти и не толкова добри уикенди. Важното е как ставам след такива трудни моменти и успявам да се върна на следващия ден и на следващото състезание. Нямаше думи, с които да опиша момента. Знаем, че работихме много усилено цялата зима, за точно това състезание, за този старт. Цялата тази работа, която сме вложили, накрая на деня се отплати. Знаем, че това, което правим, работи и ще продължим в същия дух.", остава здраво стъпил на земята той.

Следващите стартове

Заради войната в Близкия Изток два старта от Формула 2 бяха отменени - в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Засега се предвижда, че следващата изява на Цолов на пистата ще е на 7 юни в Монако. Именно за него се подготвя Българския лъв!